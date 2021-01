PiS nie rezygnuje z “piątki dla zwierząt”

O kontrowersyjnej ustawie powiedziano już wiele. Według komentatorów trafiła ona do sejmowej zamrażarki, aby nie drażnić elektoratu partii rządzącej. Teraz jej widmo wraca za sprawą słów Radosława Fogla – posła PiS oraz zastępcy rzecznika prasowego partii.

– Jaka to będzie forma, to jeszcze przed nami, ale na pewno cele tej ustawy będziemy chcieli zrealizować. Stanowisko Prawa i Sprawiedliwości oraz prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest niezmienne. Miarą naszego człowieczeństwa jest to, w jaki sposób traktujemy słabszych, w tym zwierzęta – mówił Fogiel zapytany poniedziałek w Polskim Radiu 24 o to, czy ustawa wróci pod obrady Sejmu.

– Ta ustawa była po to, by wprowadzić pewne standardy humanitarne, których w niektórych miejscach brakuje – wyjaśniał.

– Wojna o gospodarstwa rolne w Polsce się nie skończyła. Jak widać głównym celem PiS będzie wypełnienie swojego zdradzieckiego planu. Chcą zabrać polskim rolnikom to, co wypracowali przez pokolenia – reagowała na te słowa na Facebooku Agrounia.