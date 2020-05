Pioneer: Nowości odmianowe rzepaku na sezon 2020/2021

W ostatnich sezonach wegetacyjnych wystąpiło wiele czynników, które bardzo mocno weryfikowały odmiany rzepaku ozimego. Jesienią często panowały bardzo trudne warunki do siewu, było bardzo sucho, wschody roślin przeciągały się w czasie, a do tego nakładały się problemy z żerującymi szkodnikami i trudności z właściwym odchwaszczeniem plantacji. Lokalnie występowały mrozy bez okrywy śnieżnej, a w bieżącym sezonie bardzo mocno dały się we znaki przymrozki wiosenne. Dochodziło do wymarznięć lub przemrożeń pędów głównych, które skutkowały uszkodzeniem wiązek przewodzących. W tej sytuacji najlepiej zachowywały się oczywiście odmiany o wysokiej zimotrwałości, dobrej zdolności regeneracyjnej, a w przypadku przymrozków te o późniejszym starcie wiosennym.

Na wiosnę najbardziej stresowymi czynnikami wpływającymi na kondycję rzepaku były natomiast niedobory wody (w niektórych województwach susza) oraz przymrozki w fazie okołokwitnieniowej, powodujące zrzucanie przez rośliny świeżo zawiązanych łuszczyn. Pioneer jako topowy dostawca wyłącznie sprawdzonych odmian ma w swojej ofercie kilkanaście odmian rzepaku ozimego. Poniżej przedstawiamy nowości na sezon 2020/21, które potwierdziły swoją przydatność do uprawy na podstawie testów na wielu poletkach demonstracyjnych w całym kraju oraz w oficjalnych badaniach rejestracyjnych.

PT293- odmiana na trudne warunki

Odmiana PT293 to mieszaniec najnowszej generacji marki Pioneer® o średniowysokim wzroście i średniopóźnym terminie kwitnienia. Charakteryzuje się bardzo wysokim potencjałem plonowania oraz wysokim zaolejeniem nasion. W badaniach rejestracyjnych COBORU w 2019 roku PT293 plonowała 4,7 dt/ha powyżej plonu wzorca.

Jej niewątpliwym atutem jest szeroki zakres adaptacji do wszystkich warunków klimatyczno-glebowych, tak więc z powodzeniem może być uprawiana również na tak zwanych „słabych stanowiskach glebowych”. Doskonale rozwija się przed zimą oraz bardzo szybko regeneruje się na wiosnę. W 2020 roku w lokalizacjach o bardzo dużych deficytach wody (bez opadów w marcu i kwietniu) zdecydowanie się wyróżniała. Odmiana PT293 nie redukowała dolnych partii liści (odmiany porównawcze redukowały najstarsze liście), rośliny miały dużą, zdrową biomasę liściową, kwitnienie było bardzo wyrównane oraz zawiązała bardzo dużą ilość łuszczyn. To bardzo dobrze rokuje jeśli chodzi o potencjał plonowania w żniwa. PT293 posiada dobry pakiet tolerancji na choroby, zwłaszcza na Phomę i choroby podstawy łodygi. Jest polecana do siewów terminowych i opóźnionych.

PT297- gdy rzepak bije rekordy plonowania

Odmiana PT297 to kolejna nowość Pioneera®, która reprezentuje najnowszą linię genetyczną o bardzo wysokim potencjale plonowania na podstawie wyników w Polsce jak i całej Europie. W badaniach rejestracyjnych COBORU w 2019 roku PT297 plonowała 5,1 dt/ha powyżej plonu wzorca.

Jest to odmiana o wysokim wzroście, ale o mocnej łodydze i wysokiej odporności na wyleganie. Charakteryzuje się szybkim rozwojem jesiennym, dobrą zimotrwałością oraz średniopóźnym terminem kwitnienia. Posiada bardzo dobrą zdrowotność na takie patogeny jak: Phoma, Alternaria i choroby podstawy łodygi, a także podwyższoną tolerancję na Sclerotinię. Odznacza się bardzo wysoką zawartością tłuszczu i białka w nasionach oraz bardzo niskim poziomem glukozynolanów. Polecana jest do siewu na stanowiska średnie oraz dobre w terminach optymalnych i opóźnionych.

PT298 odporna na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV)

W ostatnich latach coraz większą popularnością wśród rolników cieszą się odmiany z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Jest to szczególnie istotne w tych rejonach, w których mamy jesienią duże nasilenie mszyc, które są wektorem wirusa. Pioneer® ma również tego typu produkt w swojej ofercie w postaci odmiany PT298. Jest to mieszaniec o wysokim wzroście i średniopóźnym terminie kwitnienia. Cechami wyróżniającymi odmianę są wysoka odporność na osypywanie nasion w końcowym etapie wegetacji oraz gen RLM-7, który dodatkowo zabezpiecza rośliny przed Phomą. Ponadto PT298 to odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości i szybkiej regeneracji na wiosnę. Wszystkie te cechy sprawiają, że jest to naprawdę kompletny mieszaniec o bardzo wysokim potencjale plonowania oraz wysokim zaolejeniu nasion. Rekomendowane terminy siewu to optymalny i opóźniony.

PT284- kiłotolerancyjny Protector®

Na sporym areale w Polsce rzepak ozimy jest uprawiany na stanowiskach, gdzie jest zagrożenie porażenia roślin kiłą kapustnych. Wówczas jedyną alternatywą dla uprawy rzepaku jest sięganie po odmiany z tolerancją na wybrane rasy sprawcy tej choroby. Protector® to rodzina odmian rzepaku ozimego marki Pioneer® odpornych na najbardziej popularne w Polsce rasy kiły kapusty. W bieżącym sezonie w sprzedaży będzie dostępna nowa odmiana Protector® PT284. Charakteryzuje się ona bardzo wysokim potencjałem plonowania, bardzo często dorównując w plonie odmianom tradycyjnym. Co jest bardzo istotne w radzeniu sobie z kiłą, posiada silny wigor początkowy oraz buduje bardzo silny system korzeniowy. W porównaniu z dobrze znaną na rynku odmianą PT242, odmiana PT284 wyróżnia się wyższym potencjałem plonowania, wyższym zaolejeniem nasion, a także lepszą zdrowotnością na najważniejsze choroby rzepaku. Rolnicy, którzy zmuszeni są uprawiać odmiany kiłotolerancyjne mogą więc liczyć na produkt z najwyższej półki w tym segmencie odmian. PT 284 jest polecana do siewu w terminie wczesnym, optymalnym oraz opóźnionym.

PX131 półkarłowy Maximus®

Pioneer® to od wielu lat lider rynku w mieszańcach półkarłowych, które cieszą się coraz większym zaufaniem wśród rolników w całej Europie. Ich plenność i stabilność są powodem, iż duża część plantatorów powraca do nich każdego roku. W bieżącym sezonie do oferty wchodzi najnowsza odmiana w technologii Maximus®, czyli PX131. Tak jak wszystkie mieszańce Maximus- PX131 charakteryzuje się niższą o około 25% biomasą w stosunku do mieszańców standardowych, dzięki czemu lepiej toleruje suszę (mniejsze wymagania wodne). PX131 odznacza się znakomitą zimotrwałością, ponieważ rośliny nie wybujają i „siedzą” nisko przy ziemi. Na wiosnę startuje później, co pozwoliło jej w tym roku całkowicie uniknąć skutków marcowych przymrozków. Jest to odmiana, która dzięki swoim cechom bardzo dobrze poradzi sobie na słabych stanowiskach glebowych oraz w technologii strip-till czy siewie punktowym z obniżoną normą wysiewu. Dodatkowym atutem uprawy tego mieszańca są niższe koszty uprawy, ponieważ nawożenie azotowe wiosenne nie powinno przekraczać 160–180 kg N w czystym składniku, a wiosenna regulacja łanu nie jest wymagana (tylko zabieg o charakterze fungicydowym). PX131 to w tej chwili najwyżej plonująca odmiana w technologii Maximus. Jest polecana do siewu w terminie wczesnym oraz optymalny.

Oferta odmianowa rzepaku ozimego Pioneer® jest bardzo bogata i różnorodna. Na pewno każdy rolnik znajdzie w niej sprawdzone odmiany, które będą w stanie sprostać jego oczekiwaniom. Szczegółową charakterystykę odmian znajdą Państwo na stronie internetowej www.pioneer.com. Informację na temat warunków handlowych, promocji sprzedażowych oraz dostępności poszczególnych odmian przekażą Państwu przedstawiciele regionalni działający na terenie całej Polski.

Aleksander Wysocki

Agronomist

Corteva Agriscience