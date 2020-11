Pilnie potrzebna nowelizacja ustawy o paszach; chodzi o komponenty GMO

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej jako kolejna już organizacja postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o pilna nowelizację ustawy o paszach, która umożliwia stosowanie komponentów GMO w żywieniu zwierząt tylko do 1 stycznia 2021 roku.

Zdaniem KZP – PTCH zapis o zakazie stosowania surowców GMO do produkcji pasz stał się bezprzedmiotowy w momencie wejścia w życie Ustawy o oznakowaniu produktów wytwarzanych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Ustawa ta daje konsumentom możliwość świadomego wyboru między produktami GMO lub non – GMO.

Natomiast producenci trzody chlewnej nie zgadzają się na wprowadzenie limitów określających wielkość udziału krajowych surowców białkowych do produkcji pasz przemysłowych.

– W naszej ocenie spowoduje to znaczący wzrost kosztów produkcji drobiu i trzody chlewnej, przez co pogorszy się konkurencyjność produktów z tych sektorów na rynkach międzynarodowych. W konsekwencji może to doprowadzić do ograniczenia miejsc pracy w produkcji zwierzęcej , w mieszalniach pasz i zakładach mięsnych oraz w firmach działających w otoczeniu tych sektorów – mówi Aleksander Dargiewicz, prezes zarządu Krajowego Związku Pracodawców Trzody Chlewnej.

KZP –PTCH apeluje do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy, aby w sytuacji kryzysu spowodowanego pandemią COVID–19 nie podejmować działań, które mogą oddziaływać na zatrudnienie i gospodarkę kraju.