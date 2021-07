Pijany traktorzysta wypadł z drogi. Miał prawie… 2,5 promila

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doprowadził w okolicach Włocławka pijany kierowca ciągnika rolniczego.

Sytuacja ta miała miejsce 28 czerwca w miejscowości Mielinek (gmina Chodecz). Kierowca traktora z kosiarką rotacyjną stracił tam panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Został on następnie przetransportowany do szpitala, a przybyli na miejsce policjanci ustalili, co mogło być powodem nagłego wypadnięcia z drogi. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości 55-latka wykazało bowiem u niego 2,4 promila alkoholu.

W sprawie zdarzenia drogowego prowadzone jest postępowanie, natomiast za jazdę w stanie nietrzeźwości mieszkańcowi gminy Chodecz może grozić nawet do 2 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna.

Paweł Palica