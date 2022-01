Pijany traktorzysta wpadł do strumienia

Poważnie ranna została pasażerka ciągnika rolniczego, który 5 stycznia wieczorem, kierowany przez pijanego mężczyzną, wypadł z drogi i stoczył się ze skarpy do potoku.

Do zdarzenia doszło w miejscowości Ciche w powiecie nowotarskim. Jak informuje Małopolska Policja, 69-letni mężczyzna kierujący ciągnikiem rolniczym marki Ursus na zakręcie wyjechał poza drogę i stoczył się ze skarpy wprost do potoku, gdzie pojazd przewrócił się na bok. Oprócz kierowcy, na drewnianej platformie umieszczonej na podnośniku podróżowały jeszcze dwie kobiety w wieku 37 i 69-lat. Zanim traktor zjechał ze skarpy starsza pasażerka zdążyła zeskoczyć na jezdnię. Ranna została 37-letnia pasażerka oraz kierowca. Oboje zostali przewiezieni do szpitala, jednak obrażenia mężczyzny okazały się niegroźne.

Okazało się jednak, że traktorzysta był nietrzeźwy – badanie wykazało 2 promile alkoholu w organizmie. 69-latek stracił prawo jazdy, a za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości grozi mu kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

