Pijany traktorzysta spowodował wypadek pod Biłgorajem

Dwa lata spędzić może za kratkami 37-letni mieszkaniec gminy Biłgoraj, który jadąc po spożyciu alkoholu ciągnikiem rolniczym spowodował doprowadził do kolizji z samochodem osobowym.

Do zdarzenia doszło 27 kwietnia na trasie Dereźnia – Wola Dereźniańska. Jak ustalili policjanci skierowani na miejsce, kierowca ciągnika marki Władimiriec, jadąc w kierunku Woli Dereźniańskiej, niespodziewanie skręcił w lewo, doprowadzając do kolizji z wyprzedzającym go w tym czasie audi.

– Przeprowadzone przez policjantów badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że kierujący ciągnikiem był nietrzeźwy. Miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu, a ciągnik, którym kierował, nie posiadał aktualnych badań technicznych – informuje mł. aspirant Joanna Klimek z KPP Biłgoraj.

Ciągnik w wyniku zderzenia został dość poważnie uszkodzony i bez lewego przedniego koła trafił na lawetę. Jego kierowca stanie wkrótce przed sądem, a grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 2.

Przypominamy konsekwencje prawne jazdy w stanie nietrzeźwości:

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 lat do lat 15,

świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej od 5 do 60 tys. zł,

zagrożenie karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Paweł Palica