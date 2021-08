Pijany kombajnista zderzył się z samochodem i… rozpoczął ucieczkę

Do zdarzenia doszło w gminie Stare Juchy w woj. warmińsko-mazurskim. Wg ustaleń śledczych, operator kombajnu najpierw zderzył się na prostym odcinku drogi z samochodem osobowym, a następnie podczas próby ucieczki uszkodził ogrodzenie posesji.

Przed dalszą szarżą kombajnistę powstrzymali świadkowie zdarzenia. W wyniku interwencji Policji okazało się, że operator był zupełnie pijany; badanie wykazało bowiem 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. Żeby tego było mało, kierujący nie miał uprawnień do prowadzenia kombajnu.

Teraz grożą mu poważne konsekwencje. Odpowie on za kierowanie w stanie nietrzeźwości, prowadzenie pojazdu bez odpowiednich uprawnień oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat dwóch oraz dotkliwa kara finansowa.