Pijany kierowca osobówki wjechał w traktor

Policjanci z Parczewa w województwie lubelskim zatrzymali 61-latka i jego 31-letniego syna, którzy jadąc land roverem spowodowali kolizję z ciągnikiem rolniczym i… uciekli.

Jak ustalili parczewscy policjanci, 61-latek kierując pojazdem marki Land Rover jadąc przez miejscowość Kolano, w wyniku nieprawidłowego manewru wymijania najechał na ciągnik rolniczy, a następnie uciekł w kierunku miejscowości Puchowa Góra.

Patrol drogówki w trakcie dojazdu na interwencję zauważył młodszego z mężczyzn, uciekającego w kierunku jednej z posesji. Po krótkim pościgu został on zatrzymany, gdy wbiegł do domu i próbował się ukryć, a mundurowi po chwili usłyszeli dziwny hałas, wydobywający się z pomieszczenia obok. Zauważyli tam drugiego mężczyznę, który na siłę wciskał się pod łóżko. Był to 61-latek, który w kieszeni spodni miał kluczyki do uszkodzonego po kolizji Land Rovera. Obaj mężczyźni byli kompletnie pijani, a logiczny kontakt z nimi był utrudniony. Wzajemnie wskazywali się zresztą jako kierujących pojazdem, zostali więc zatrzymani i osadzeni do wytrzeźwienia.

Badanie wykazało, że w organizmie 31-latka było blisko 3,5 promila alkoholu zaś 61-latka blisko 4 promile. W policyjnych bazach obaj posiadają aktywne zakazy prowadzenia pojazdów.

W wyniku kolizji zgłaszający oszacował wartość uszkodzonego ciągnika na kwotę około 7 tysięcy złotych.

Sprawa będzie miała swój finał w sądzie, a za przestępstwo, którego dopuścił się kierujący, kodeks karny przewiduje nawet do 5 lat pozbawienia wolności i wysoką grzywnę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 10 000 złotych świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Paweł Palica