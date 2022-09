Pijanego traktorzystę przygniótł ciągnik. Poważne obrażenia

Do dramataycznie wyglądającego wypadku doszło 21 września wieczorem w miejscowości Matcze na Lubelszczyźnie.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów z Hrubieszowa, maszyną rolniczą kierował 48-latek, obok którego siedziała jego 40-letnia konkubina. Kobieta zauważyła, że w trakcie jazdy od ciągnika odczepił się wózek, a kiedy powiedziała o tym swojemu partnerowi, ten odwrócił się, by sprawdzić, co się stało. Wtedy zjechał na pobocze, zahaczył o krawężnik i doprowadził do przewrócenia się maszyny.

Kobieta spadła z ciągnika na tyle szczęśliwie, że nie doznała żadnych obrażeń, natomiast mężczyzna został przygnieciony przez pojazd. Z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Ustalono także, że para piła w tym dniu alkohol. Kobieta miała blisko 3 promile alkoholu w organizmie, od traktorzysty pobrana została krew do badań

Policjanci wyjaśniają obecnie wszelkie okoliczności tego zdarzenia.