Pierwszy taki przypadek – świnia zarażona ptasią grypą!

We wtorek 29 października w gospodarstwie utrzymującym drób, bydło i świnie, wykryto pierwszy przypadek wirusa H5N1 u świni. Świnia nie wykazywała objawów chorobowych, wirus został wykryty podczas prewencyjnego badania zwierząt.

Jak informuje Eurocarne, w gospodarstwie znajdującym się w hrabstwie Crook w stanie Oregon stwierdzono pierwszy przypadek zarażenia świni wirusem H5N1 w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. W gospodarstwie, w którym hoduje się także bydło i drób, już wcześniej wybuchła ptasia grypa.

– Zwierzęta gospodarskie i drób w tym gospodarstwie miały wspólne źródła wody, pomieszczenia i sprzęt. Chociaż świnie nie wykazywały żadnych objawów choroby, służby weterynaryjne przetestowały pięć świń na obecność wirusa H5N1 w ramach środków ostrożności oraz ze względu na obecność wirusa H5N1 u innych zwierząt w obiekcie – informuje Eurocarne.

W gospodarstwie utrzymywano 5 świń. W celu ułatwienia dalszej analizy diagnostycznej wszystkie świnie zabito – wirusa wykryto u jednej. Gospodarstwo zostało poddane kwarantannie, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Pozostałe zwierzęta, w tym owce i kozy znajdujące się w gospodarstwie, pozostają pod nadzorem.

– Gospodarstwo to nie jest gospodarstwem komercyjnym i zwierzęta nie są przeznaczone na pożywienie. Według USDA ustalenie to nie budzi żadnych obaw co do bezpieczeństwa dostaw wieprzowiny w kraju – czytamy w Eurocarne.