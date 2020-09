Pierwszy spadek sprzedaży nowych ciągników od początku roku

Jak podaje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, w sierpniu po raz pierwszy o dłuższego czasu zanotowano spadek rejestracji nowych ciągników w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Zarejestrowano bowiem 816 szt. nowych ciągników w stosunku do 1095 w lipcu br.

Jest to jednak wynik lepszy o 113 szt. niż w sierpniu 2019 roku, kiedy to zarejestrowano 703 szt. nowych ciągników. Nadal rok 2020 jest lepszy w porównaniu do zeszłego. Od stycznia do końca sierpnia zarejestorwano 6674 szt. nowych ciągników w porównaniu do 5502 szt. w analogicznym okresie przed rokiem. Oznacza to wzrost o 1172 szt., czyli 21,3 %.

Najpopularniejsze marki

Po ośmiu miesiącach bieżącego roku liderem sprzedaży pozostaje New Holland z 1305 rejestracjami. To daje 19,6% udziałów i wynik lepszy niż przed rokiem o 318 szt., kiedy to notowano 987 rejestracje ciągników tej marki (wzrost o 32,2%).

Na drugie miejsce po długiej przerwie powraca marka John Deere z 790 rejestracjami

nowych ciągników. To wynik gorszy niż przed rokiem o 80 szt. Obecnie marka John Deere posiada 11,8% udziałów rynkowych.

Kubota z 771 rejestracjami spada na trzecią pozycję. To daje 11,6% udziałów rynkowych. Kubota notuje wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 149 szt. (+24%). Na czwartym miejscu, jak przed miesiącem, znajduje się marka Deutz-Fahr z 660 rejestracjami i udziałami na poziomie 9,9%.

Deutz-Fahr notuje wzrost w stosunku do 2019 o 197 szt., czyli 42,5%. Piątkę, jak przed miesiącem, zamyka Zetor. Wyniki tej marki to odpowiednio 552 szt. i 8,3% udziałów rynkowych.

Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę ciągniki nowe z zagranicy, na czwarte miejsce wskoczy Belarus z liczbą 753 sprzedanych ciągników.

Liderzy w kategoriach mocy

Po ośmiu miesiącach roku Kubota jest Liderem w najniższych kategoriach mocy – poniżej 30 KM oraz w przedziale 30-50 KM. W kolejnych czterech przedziałach mocy od 51 do 200 KM liderem jest New Holland. W najwyższej kategorii powyżej 200 KM , pierwsze miejsce zajmuje marka John Deere.

Średnia moc ciągników nowo rejestrowanych od stycznia do sierpnia 2020 roku była najwyższa w województwie zachodniopomorskim i wyniosła 166,2 KM. Kolejne to lubuskie ze średnią 152,2 KM.

Sprzedaż z podziałem na województwa

Województwo mazowieckie jest liderem jeżeli chodzi o ilość rejestracji nowych ciągników od początku roku 2020. W mazowieckim zarejestrowano 1219 szt. nowych ciągników, to o 337 szt. więcej niż przed rokiem. Województwo mazowieckie odpowiada za 18,3 % wszystkich rejestracji w bieżącym roku. Na drugim miejscu znajduje się województwo wielkopolskie w ilością 763 szt. W lubelskim, które jest na trzecim miejscu zarejestrowano w ciągu ośmiu miesięcy br. 647 szt. nowych ciągników.

Naprzeciwnym biegunie znajduje się woj. lubuskie, gdzie zarejestrowano tylko 140 szt. nowych ciągników i jest to najniższy wynik spośród wszystkich regionów.

