Pierwszy przypadek ASF w tym roku w Polsce?

Podejrzenie wystąpienia pierwszego ogniska ASF w tym roku w Polsce zaistniało w gospodarstwie utrzymującym 2 tys. loch w woj. lubuskim, jednak nie ma jeszcze potwierdzenia takiego zdarzenia.

W tej sprawie czekamy na komunikat Głównego Lekarza Weterynarii.

Do niepotwierdzonej jeszcze informacji już zdążył odnieść się lider Agrounii, Michał Kołdziejczak. W jednej ze swoich wypowiedzi wezwał on ministra rolnictwa i głównego lekarza weterynarii do dymisji, zarzucając im indolencję w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń.