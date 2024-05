Pierwszy dzień Zielonego Agro Show 2024 za nami [galeria]

Słoneczna pogoda, która jest najlepsza w czasie zielonych żniw, obecna była również w trakcie pierwszego dnia 21 edycji Zielonego Agro Show 2024, które odbyło się w Ułężu w woj. lubelskim. Wystawcy i zwiedzający nie zawiedli i było jak zawsze co oglądać. Zapraszamy więc na fotorelację z pierwszego dnia targów.

Zielone Agro Show jest wystawą, która już na stałe wpisała się do kalendarza imprez wystawienniczych. Co roku przyciąga tłumy rolników zainteresowanych nowoczesną techniką i technologią produkcji wysokiej jakości pasz zielonych dla bydła. Nie inaczej jest również w tym roku, kiedy pomimo tego, że sytuacja w rolnictwie nie należy do najlepszych, to widać iż dużo rolników jest zainteresowanych nowoczesnymi technologiami produkcji zielonek, które mogą pomóc w ograniczeniu kosztów produkcji.

Jednym z ważniejszych elementów wystawy są z pewnością pokazy maszyn podczas pracy. Na polu można obejrzeć kosiarki, prasy zwijające, praso-owijarki, owijarki, przyczepy zbierające, sieczkarnie polowe. Jest to niezwykle dynamiczny oraz widowiskowy show. Rolnicy oglądający pokazy mogą dokładnie przyjrzeć się pracy poszczególnych maszyn.

Tych którzy nie mieli okazji obejrzeć wystawy na żywo zapraszamy do naszej galerii, a tych którzy planują wybrać się obejrzeć maszyny na żywo informujemy, że jest to możliwe jeszcze dziś w godzinach od 9 do 17.