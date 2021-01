Pierwszy dzień Polskiego Kongresu Rolniczego zdominowany przez temat rolnictwa 4.0

Wczoraj miał miejsce pierwszy dzień zorganizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie Polskiego Kongresu Rolniczego, który z wiadomych powodów odbył się w trybie online. Tematyka prezentacji dotyczyła zagadnień szeroko pojętego Rolnictwa 4.0 oraz problemów, w których rozwiązaniu mogą pomóc cyfrowe technologie.

Pierwsze referaty dotyczyły narzędzi jakie są niezbędne w koncepcji cyfrowego rolnictwa i korzyści jakie one oferują. Jednym z nich są coraz to powszechne smartfony z aplikacjami, które pozwalają komunikować się z oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem. Dzięki temu rolnik w zasięgu ręki i Internetu ma dostęp do bieżących danych dotyczących upraw, stada, magazynu i innych działów w gospodarstwie jak również może dokonywać różnego rodzaju zapisów. Prowadzanie zapisów papierowych jest pracochłonne i nie pozwala na szybką analizę danych jak i raportowanie. Smartfon jak i tablet stają się przydatnymi urządzeniami umożliwiającymi prowadzenie regularnej dokumentacji wymaganej coraz częściej przez instytucje i agencje okołorolnicze. Jednym z cyfrowych produktów, które mogą obsługiwać smartfony i tablety jest działające w chmurze oprogramowanie www.365FarmNet.com. Składa się ono z wielu modułów obsługujących różne działy w gospodarstwie. Dostęp do programu jest możliwy za pomocą zarówno komputerów jak i smartfonów lub tabletów. O tym, że cyfrowe gospodarstwo można „zmieścić” w smartfonie opowiedział na Kongresie Roman Bethelt z www.365FarmNet.com

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji a także planowania w gospodarstwie oferuje również oprogramowanie GateKeeper do zarządzania produkcją polową oraz Interherd do zarządzania stadem krów mlecznych i mięsnych. Są one dostępne w ofercie firmy KST Konsulting. Oprogramowanie GateKeeper można zintegrować z systemami telematycznymi wielu producentów maszyn co pozwala na automatyczne przekazywanie danych z maszyn. Jak podkreśliła wczorajsza prelegentka Małgorzata Sawczenko z KST Konsulting gromadzone w programach dane po obróbce i analizie są niezbędne i bardzo przydatne do podejmowania wielu decyzji w gospodarstwie.

Gromadzone w programach do zarządzania gospodarstwem dane otrzymywane z maszyn, urządzeń pomiarowych jak i pozyskiwane za pomocą metod teledetekcyjnych pozwalają poznać zmienność produkcyjną pól a tym samym dostrzec niewykorzystane rezerwy jakie w nich drzemią. O metodach pomiarowych i ich wykorzystaniu opowiedział Jerzy Koronczok z www.AgrocomPolska.pl Firma z Żędowic oferuje bogaty wachlarz usług pomiarowych na potrzeby rolnictwa precyzyjnego z wykorzystaniem dronów, skanowania elektromagnetycznego gleby jak i prób glebowych.

Podstawą Rolnictwa 4.0 są technologie rolnictwa precyzyjnego. Opowiedział o nich Karol Zgierski z John Deere Polska. Amerykański koncern oferuje rozwiązania umożliwiające zmienne dawkowanie pestycydów z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych, które są dostępne w opryskiwaczach tego producenta. Technologią która niebawem będzie dostępna w ofercie John Deere dla polskich rolników jest oprysk punktowy, w którym ciecz z pestycydem jest wypryskiwana wyłącznie nad obszarem nad którym znajdują się chwasty. Precyzyjne rolnictwo to także to także pozyskiwanie danych i przekazywanie zleceń do operatorów. W koncepcji John Deere transfer i obróbkę danych umożliwiają takie narzędzia jak JDLink, Operation Center, Data Connect czy My Transfer. Za pomocą aplikacji My Trensfer rolnik ma dostęp do danych i zleceń za pośrednictwem smartfonu lub tabletu. Technologie transferu danych mogą być również wykorzystane na potrzeby predykcyjnej obsługi maszyn rolniczej. W tej koncepcji dzięki systemowi diagnostyki technicznej ciągników i maszyn oraz systemowi telematycznemu można w sposób zdalny na odległość oceniać stan techniczny maszyn i przewidywać potencjalne awarie.

Techniczny aspekt Rolnictwa 4.0 to także maszyny rolnicze. Zgodnie z proponowaną przez koncepcją rolnictwa zrównoważonego zaleca się stosowanie technologii czy też siewu uproszczonego. Jednym z producentów zestawów maszyn dla tych technologii jest firma Kuhn, którą reprezentuje Artur Szymczak – wczorajszy prelegent Polskiego Kongresu Rolniczego. Jedną z maszyn wprowadzonych niedawno do oferty producenta jest proponowany w uprawie konserwującej siewnik Aurock dostępny w wersji 6000 R i 6000 RC (wyposażony w dzielony zbiornik na nawozy i nasiony). Maszynę można wyposażyć w zintegrowany wał nożowy, mający za zadanie rozdrobnienie resztek i biomasy każdego rodzaju. Aurock wpisuje się w koncepcję uprawy konserwującej o której opowiadał dziś dr hab. Tomasz Piechota z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Siewnik Aurock jest wyposażony w system ISOBUS i terminal CCI 50 lub CCI 1200. Oba urządzenia umożliwiają siew nasion i nawozów z technologii zmiennego dawkowania z wykorzystaniem nawigacji GPS oraz wymianę danych z oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem rolnym.

Zastosowanie nowych technologii uprawy jest istotne także w aspekcie zrównoważonego wykorzystania zasobów wody. Tą ważną problematykę poruszyli dr Bogumił Nowak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz prof. dr hab. inż. Jacek Przybył z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dr Nowak przedstawił działania jakie należy podjąć by zwiększyć retencję wody i poziomu wód gruntowych. Natomiast prof. Przybył omówił techniki i technologie chroniące wodę w glebie. Tematykę efektywnego wykorzystania wody poruszył także Artur Grześkowiak z KMK Agro – autor prezentacji pt. „Urządzenia i systemy nawadniania deszczownianego”.

Koncepcja cyfrowego rolnictwa obejmuje rozwiązania umożliwiające monitoring warunków pogodowych oraz prognozowanie pogody. O zaletach stacji pogodowych i ich możliwościach opowiedział Marek Januszewski z firmy Metos Polska która jest dystrybutorem na Polskę urządzeń austriackiej firmy Pessl Intruments. Prelegent podkreślił, że własna stacja pogodowa to najbardziej wiarygodne narzędzie do prognozowania pogody oraz planowania zabiegów agrotechnicznych. Nową usługą w ofercie Metos Polska jest wirtualna stacja pogodowa będąca alternatywą dla stacji rzeczywistej. W tym rozwiązaniu informacje dotyczące pogody dla danego obszaru składają się z danych symulowanych, obliczonych przez modele pogodowe serwisu meteoblue.

Rolnictwo 4.0 to także nowe możliwości kontaktu z rolników z placówkami administracji państwowej ograniczające konieczność odwiedzania budynków administracji. Koncepcję Agencja 4.0 przedstawiła Halina Szymańska – prezes ARiMR. Jednym z cyfrowych narzędzi jest internetowa platforma przeznaczona dla posiadaczy zwierząt gospodarskich. Umożliwia ona dokonywanie przez Internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących zwierząt, np. o ich urodzeniu, kupnie i sprzedaży lub uboju. Innym narzędziem jest aplikacja mobilna na smartfony dla rolników, która ułatwia dwukierunkowy kontakt rolnika i Agencji. Za jej pomocą rolnik może przesłać do ARiMR wymagane przez nią fotografie dokumentów lub zdjęcia swoich gruntów i upraw potrzebne np. do weryfikacji wniosku o dopłaty obszarowe.

Ostatni referat w pierwszym dniu Kongresu wygłosił Robert Jankowski z Polskiego Forum Klimatycznego, który omówił nową koncepcję w produkcji żywności o nazwie rolnictwo regeneratywne. System ten zwiększa bioróżnorodność, wzbogaca glebę, poprawia stan wód oraz ogranicza emisję CO2 do atmosfery.