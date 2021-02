Pierwszy 3-metrowy, mechaniczny siewnik Horscha

Horsch wprowadza do sprzedaży swój pierwszy mechaniczny siewnik Versa 3 KR o szerokości 3 m, nabudowany na bronę aktywną Horsch Kredo.



W przypadku siewnika Versa 3 KR, rodzaj mechanicznego układu wysiewającego zasilanego elektrycznie został stworzony całkowicie od podstaw. Każdy dozownik jest indywidualnie połączony z wałem za pomocą kół zębatych. Oznacza to, że ścieżki technologiczne można zmieniać indywidualnie i bez narzędzi, a także tworzyć różne rozstawy rzędów; od 12,5

poprzez 15 i 30 cm do nawet 45 cm. W zależności od wysiewanych nasion, samo ich dozowanie można łatwo regulować za pomocą zasuwy. Koła dozujące można również zdejmować pojedynczo i bez narzędzi w celu dopasowania do wysiewanej rośliny lub do kontroli.

Versa bazuje na bronie wirnikowej Kredo o szerokości 3 m, znanej z napędzanego

pneumatycznie siewnika Express 3 KR. Posiada 10 wirników na 3 m szerokości roboczej i została zaprojektowana z myślą o maksymalnej stabilności nawet na kamienistych glebach. Może być wyposażona w szybko wymienialne zęby na zaczepie lub uchwycie. Dostępne są zęby z powłoką z węglika spiekanego, zapewniającą im maksymalną żywotność. Wał pierścieniowy trapezowy tworzy perfekcyjną bruzdę siewną nawet w trudnych i wilgotnych warunkach.

Nowością w siewniku jest stalowy zbiornik o pojemności 900 litrów, można go powiększyć opcjonalną przystawką, nawet do 1500 l. Nowością są również redlice DuoDisc, których konstrukcja opiera się na sprawdzonych elementach redlic TurboDisc. Redlice DuoDisc są połączone z ramą siewnika Versa za pomocą sprężyn i są zoptymalizowane pod kątem masy, szczególnie dla tego typu maszyn.

Głębokość siewu i nacisk redlic ustawia się za pomocą klucza uniwersalnego, a opcjonalnie odbywa się to hydraulicznie. Proces kalibracji jest bardzo łatwy dzięki napędowi elektrycznemu i można go również przeprowadzić za pomocą bezpłatnej aplikacji Horsch MobileControl.

Versa jest już dostępna w sprzedaży, a pierwsze dostawy na polski rynek są planowane na

przełomie sierpnia i września 2021 roku.

Źródło: Horsch