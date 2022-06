Pierwsze od wielu miesięcy pozytywne informacje z rynku nawozów. Są spadki cen

Czerwiec przynosi obniżki cen nawozów na rynkach światowych. Głównym powodem tej sytuacji jest utrzymujący się słaby popyt oraz niższe niż jeszcze w marcu (o 30 proc.) ceny gazu ziemnego potrzebnego do produkcji nawozów sztucznych.

Trzeba jednak podkreślić, że ceny spadają na razie dużo szybciej na rynkach terminowych niż na rynku fizycznym, zarówno w USA jak i Europie. Niestety w Polsce stawki pozostają na niezmiennie wysokim poziomie i nie poddają się trendom zachodnim.

Obecnie nawozy kupowane są bardzo niechętnie, co prowadzi do dalszego spadku międzynarodowych cen. Najważniejszym wskaźnikiem jest cena mocznika na amerykańskim rynku terminowym, która spadła obecnie do 507 USD za krótką tonę (0,907 tony). Oznacza to, że od marca ceny mocznika na amerykańskim rynku terminowym spadły prawie o połowę.

Również w przypadku innych nawozów azotowych kontynuowany jest spadek. Dotyczy to zarówno Europy, jak również USA i Azji. Dla przykładu egipski mocznik zakontraktowany nalipiec z dostawą do Europy kosztuje 605 USD za tonę. Cena jest zatem ponad 30 proc. niższa niż w marcu, a dodatkowo na rynku nawozów uaktywniły się Chiny, które zaczęły eksport mocznika co powinno powodować dalszą presję na zniżkę cen.

Na rynku francuskim odnotowano korekty cen mocznika, roztworu saletrzano-mocznikowego (AHL) i po raz pierwszy także fosforanu diamonu (DAP). Także w Niemczech sytuacja wygląda podobnie. Saletra amonowa (KAS) jest sprzedawana tam za około 650 euro za tonę. Jest to o 100 euro mniej niż cztery tygodnie temu i ponad 300 euro mniej niż w połowie marca.

Jeśli zaś chodzi o USA, to ceny mocznika na najważniejszym rynku spot w Nowym Orleanie wynoszą obecnie tylko 470 USD za tonę. Należy jednak pamiętać, że ceny nadal utrzymują się na historycznie wysokim poziomie. Ponadto jak zauważają analitycy, eksport nawozów z Rosji ponownie rośnie, a tym samym ponownie poprawia się globalna podaż.

W ostatnim czasie na światowy rynek napłynęło również znacznie więcej produktów nawozowych z Chin. Ponadto Europa prawdopodobnie zwiększy własną produkcję gazu ziemnego, co powinno również obniżyć koszty produkcji (obok już spadających cen gazu ziemnego).

Niestety na naszym rynku tendencje światowe jakby nie obowiązywały i na chwilę obecną cenniki pozostają bez zmian. Rodzi się pytanie, kiedy tendencje spadkowe dotrą wreszcie nad Wisłę.