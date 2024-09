Pierwsze ciągniki Valtra S trafiają już do klientów

Kilka miesięcy po oficjalnej premierze produkcja ciągników Valtra S idzie w fińskiej fabryce w Suolahti pełna parą. Jak podaje producent, pierwsze 50 sztuk właśnie trafia do klientów.

Trzeba przyznać, że w czasie premiery całkowicie nowa Valtra S była sporym zaskoczeniem. Ta największa i najmocniejsza seria ciągników fińskiego producenta wyróżnia się nie tylko luksusowym wyposażeniem, ale także spektakularnym dizajnem. Nic dziwnego zatem, że zamówienia pojawiły się już na premierze i to dosłownie w ciemno, jeszcze przed uruchomieniem produkcji.

Świadczy to o ogromnym zaufaniu, jakim cieszy się Valtra u swoich klientów, bo ciągnika o mocy od 280 do 425 koni mechanicznych nie kupuje się pod wpływem chwilowych emocji. Tym bardziej nie czynią tego słynni z opanowania Finowie. No chyba, że dotyczy to najnowszej Valtry S.

The Boss

Największe w historii Valtry, modele serii S, zjeżdżają właśnie z linii montażowych i aby uczcić dostawę pierwszych 50 egzemplarzy ciągników, fińska marka zorganizowała dla klientów specjalne uroczyste spotkanie pod nazwą “Boss Delivery Day”. Wzięło w nim udział ponad 40 rolników i usługodawców z siedmiu europejskich krajów.

Nie bez przyczyny sama Valtra nazywa serię S “The Boss”, czyli Szef. Modele S charakteryzują się wysoką mocą, a na ich pokładach znajdziemy wszystkie najnowsze rozwiązania techniczne i cyfrowe stosowane w rolnictwie. Szósta generacja serii S jest produkowana wyłącznie w Finlandii, gdzie w ostatnich latach firma-matka AGCO zainwestowała 1 miliard dolarów w rozbudowę i unowocześnienie fabryki ciągników w Suolahti. Produkowane są w niej również silniki, skrzynie biegów, kabiny i wiele innych podzespołów ciągników Valtra.

Finowie chcą pokazać, że te inwestycje opłaciły się pod względem zapewnienia jakości, czasu produkcji i zrównoważonego rozwoju. Fabryka Valtry jest najbardziej na północ wysuniętym zakładem produkcyjnym tego typu na świecie.

Inżynierowie w najdrobniejszych szczegółach dbają o każdą maszynę, testując ją w temperaturach od -60 do +60 stopni Celsjusza. Dzięki temu wszystkie z 12 000 ciągników, jakie co roku opuszczają linię montażową Suolahti, są przygotowane do pracy w każdych warunkach klimatycznych.