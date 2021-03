Pierwsza kompaktowa ładowarka kołowa firmy Bobcat opuszcza taśmę produkcyjną

Z chwilą, gdy pierwsza kompletna maszyna opuściła linię produkcyjną, firma Bobcat ogłosiła, że ruszyła pełna produkcja jej pierwszej nowej kompaktowej ładowarki kołowej, model L85, w zakładzie Bobcat w kompleksie firmy w Dobříš w Republice Czeskiej. Firma Bobcat potwierdziła również pełne dane techniczne i cechy ładowarki L85, która była częścią premiery „Next is Now” w październiku 2020 r. Pierwsza maszyna trafiła do Instytutu Bobcat w kompleksie, gdzie będzie służyć do szkolenia dealerów i klientów firmy.

Wprowadzając nowy produkt w kategorii kompaktowych ładowarek przegubowych, marka Bobcat oferuje szeroką gamę produktów. Aby sprostać zapotrzebowaniu rynku, uruchomiona została zupełnie nowa, czwarta linia produkcyjna w kompleksie Bobcat w Dobris w Republice Czeskiej, gdzie znajdują się linie produkcyjne innych maszyn, Centrum Szkoleniowo-Eventowe, Centrum Innowacji oraz Kwatera Główna Bobcat EMEA. Wydajność nowej linii produkcyjnej, którą obsługuje 15 pracowników podczas jednej zmiany to 1000 maszyn rocznie.

Dzieło Centrum Innowacji Bobcat

– L85 to dzieło Centrum Innowacji Bobcat mieszczącego się w naszym kompleksie w Dobříš, które zostało zaprojektowane, aby wyznaczyć nowy, wiodący standard wydajności w tym segmencie rynku. Maszyna powstała w oparciu o sprawdzone podzespoły, do których należy silnik, konstrukcja, osie, elektronika i hydraulika pochodzące z zakładów Bobcat lub prestiżowych dostawców bezpośrednich. Wiele z tych podzespołów jest już wykorzystywanych w naszych najlepszych kompaktowych ładowarkach, minikoparkach i ładowarkach teleskopowych. L85 podlega takim samym procedurom montażowym i testowym co tamte produkty – stwierdził Jiri Karmazin, dyrektor ds. ładowarek w firmie Bobcat.

Jak deklaruje producent, wysoką wydajność zapewnia połączenie niezawodnego silnika Bobcat z układem hydraulicznym. Ponadto maszyna charakteryzuje się wysoką stabilnością oraz dobrą trakcją. Można ją również wyposażyć w szeroką gamę osprzętu Bobcat. Konstruktorzy skupili się także na intuicyjnym sterowaniu, wysokim komforcie operatora oraz łatwości użytkowania. L85 można stosować w budownictwie, kształtowaniu krajobrazu, produkcji przemysłowej, recyklingu, rolnictwie i wynajmie maszyn, ale też m.in. do prac drogowych czy odśnieżania.

Prawdziwie wszechstronna maszyna

Dbając o ciągłość swojej tradycji, marka Bobcat przygotowała wiele przystawek, które są zatwierdzone i dostępne dla modelu L85; kolejne będą ogłoszone w najbliższej przyszłości. Obecnie portfolio osprzętów obejmuje, łyżki ogólnego zastosowania, łyżki do materiałów o małej gęstości, łyżki typu combo, widły paletowe, dmuchawy śnieżne oraz zamiatarki.

L85 jest standardowo wyposażona w system Power Quick-Tach, który jest zgodny ze złączami stosowanymi szeroko w branży. Do pracy z osprzętem wymagającym wysokiego przepływu, takim jak dmuchawy śnieżne i zamiatarki, L85 można wyposażyć w opcjonalny układ wysokiego przepływu, zapewniający wydajność 100 l/min.

Inne rozwiązanie L85 to Advanced Attachment Control – zaawansowane sterowanie osprzętem. Ten system pozwala operatorowi jednym przyciskiem przełączyć się na alternatywny schemat sterowania maszyny. Ma to zapewnić niezależne sterowanie obrotami silnika (i maksymalnym przepływem w układzie pomocniczym) oraz prędkością jazdy maszyny. Złącze 7-pinowe pozwala operatorowi sterować nawet najbardziej skomplikowanym osprzętem w sposób intuicyjny i efektywny.

Łatwość użytkowania priorytetem

Silnik zwykle uruchamiany jest konwencjonalnym kluczykiem, ale do szybkiego uruchamiania i zatrzymywania silnika w ciągu dnia operator może również użyć przycisków wygodnie umieszczonych na prawym pulpicie. Maszyna jest również wyposażona w automatyczny hamulec postojowy oraz funkcje asystenta pochyłości, dzięki którym hamulec postojowy w L85 jest automatycznie załączany i wyłączany podczas wykonywania operacji. Te rozwiązania, znane z branży samochodowej, są nowością w branży kompaktowych maszyn budowlanych.

Wszelkie oprzyrządowanie służące do sterowania maszyną w kabinie operatora zaprojektowano tak, aby L85 można było obsługiwać łatwo i wygodnie nawet podczas długich zmian. Przełącznik zmiany kierunku jazdy (przód-neutralny-wstecz) znajduje się z przodu joysticka i obsługuje się go palcem wskazującym. Sterowanie blokadą mechanizmu różnicowego, zakresu prędkości, pływania wysięgnika i przepływu układu pomocniczego znajdują się w zasięgu dłoni operatora na szczycie joysticka.

Pokrętło sterowania służy do uruchamiania, nawigacji i potwierdzania ustawień L85 na 5-calowym wyświetlaczu oraz do szybkiego przełączania widoku z kamery cofania. Wszystkie ekrany wyświetlające istotne dane maszyny oraz ekrany konfiguracji obsługuje się pokrętłem sterowania.

Operator w centrum uwagi

Zaprojektowana wokół operatora, kabina L85, zapewnia wysoki komfort i łatwą obsługę, dzięki czemu operator nie odczuwa dyskomfortu podczas długich godzin ciągłej pracy. Fotel i ręczne elementy sterowania można dostosować do indywidualnych potrzeb. Położenie joysticków można regulować w poziomie.

Są one zintegrowane z podłokietnikiem w amortyzowanym fotelu operatora, aby zapewnić jak największą wygodę. Kolumnę kierownicy również można regulować w dwóch kierunkach – poziomo i pionowo. Oba te rozwiązania są wyjątkowe w branży kompaktowych ładowarek kołowych. Dzięki szczelnej kabinie o podwyższonym ciśnieniu, środowisko operatora wolne jest od nieprzefiltrowanego powietrza z zewnątrz. Struktura kabiny spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa, w tym FOPS II.

Z obu stron kabiny są pełne oszklone drzwi, zapewniające doskonałą widoczność. Do tego przednie okno ma obniżone narożniki, pokrywa silnika zapewnia zarówno wytrzymałość, jak i dużą widoczność, widok z tyłu zapewnia kamera cofania, a konstrukcja pozwala na ciasny promień skrętu. Dzięki temu nawet mniej doświadczeni operatorzy mogą szybko rozpocząć pracę z maszyną, pewnie przenosząc ładunki i poruszając się po obszarze roboczym.

Przełączniki sterowania głównym funkcjami L85 są wygodnie umieszczone na prawym pulpicie, jest też wiele miejsca na przechowywanie dużych butelek z wodą i kubków oraz ładowarka 12 V i porty USB.

Wybór opcji zwiększających komfort i wydajność

L85 jest standardowo wyposażona w pełny układ ogrzewania. Pełny układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) jest dostępny jako opcja fabryczna, która zapewnia najlepsze warunki pracy przez cały rok. System HVAC pomaga również w odmrażaniu szyb i zmniejsza wilgotność w kabinie przy niskich temperaturach.

Inne dostępne opcje zwiększające komfort i wydajność:

Układ hydrauliczny z wysokim przepływem

Automatyczne sterowanie jazdą

Wskaźnik poziomu łyżki

Diodowe światła drogowe

Opcjonalna prędkość 30 km/h

Podstawowe dane techniczne modelu L85:

Łyżka standardowa: 0,8 m3

Zakres łyżek: 0,6–1,2 m3

Masa robocza: 5091 kg

Wysokość podnoszenia: 3250 mm

Wysokość kabiny: 2498 mm

Silnik: Bobcat D24

Moc silnika: 50,7 kW (68 HP)

Źródło: Bobcat