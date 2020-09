Pierwsza edycja konkursu Doradca Roku

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego zapraszają do udziału w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Doradca Roku”.

Jego celem jest p popularyzacja i promowanie osiągnięć doradców rolniczych, w tym innowacyjnych praktyk rolniczych, promowanie usług doradczych oraz podnoszenie jakości i efektywności usług doradczych.

Konkurs skierowany jest do doradców wpisanych na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020 prowadzoną przez Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników. Jest on dwuetapowy: I etap – wojewódzki, II etap – krajowy.

Kandydaci do konkursu na etapie wojewódzkim zgłaszani są do Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Zgłoszenia może dokonać podmiot działający na terenie województwa, świadczący usługi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym komórki organizacyjne wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. WODR przyjmuje zgłoszenia z terenu województwa właściwego dla obszaru jego działania. Zgłoszenia kandydatów do I etapu konkursu przyjmowane są do 10 września bieżącego roku. Szczegóły w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronie internetowej CDR – www.cdr.gov.pl