Pierwsza dawka azotu w rzepak ozimy – jak obliczyć, jaki nawóz wybrać?

Po określeniu daty na stronach IMGW, od której można stosować azot w uprawach polowych, wskazane jest jak najszybsze jego wniesienie w rzepak ozimy.

Rzepak ozimy w okresie wiosennym należy głównie zaopatrzyć w azot, siarkę i mikroelementy. Bardzo ważną rolę odgrywa nawożenie roślin azotem, bowiem po okresie zimowym rośliny są „głodne” azotu. Już teraz w wielu uprawach rzepaku ozimego zauważamy konieczność dokarmienia roślin azotem. Temperatury panujące w ostatnim czasie wskazują na coraz większą potrzebę aplikacji pierwszej dawki azotu w uprawie rzepaku ozimego.

Przeczytaj także: Wiosenna dawka azotu w pszenicę ozimą

Przeczytaj także: Saletra czy saletrzak – różnice w nawozach. Jaki nawóz na wiosnę? Co z wymywaniem azotu?

Jak obliczyć dawkę azotu?

Dawka wniesionego azotu zależy głównie od zapotrzebowania rzepaku ozimego na ten składnik pokarmowy oraz jego pokrycia przez azot glebowy. Dawkę nawozową azotu wylicza się w następujący sposób:

Dawka nawozowa = (zakładany plon nasion rzepaku ozimego [t/ha] x pobranie jednostkowe azotu [kg N/1 t nasion z odpowiedną masą słomy]) – zawartość azotu mineralnego występującego w glebie.

Dla przykładu przy zakładanym plonie 4,5 t nasion rzepaku ozimego:

Dawkę nawozową wylicza się następująco: (4,5 t nasion rzepaku x 55 kg azotu) – 60 kg azotu w glebie = 190 kg azotu na powierzchnię 1 ha

W przypadku, gdy nie znamy zawartości azotu glebowego, można przyjąć założenie, że przy uprawie rzepaku ozimego na stanowisku żyznym po pszenicy roślina może mieć do dyspozycji od 40 do 90 kg azotu mineralnego, natomiast w przypadku gleb gorszych rzepak ozimy uprawiany po pszenżycie ma do dyspozycji od 10 do 50 kg azotu na powierzchni 1 hektara.

Przeczytaj także: Pierwsza dawka azotu w pszenicę z późnych terminów siewu i nie tylko. Zaplanuj wiosenne nawożenie azotem

Przeczytaj także: Saletra, saletrzak, mocznik – jak działają na glebę? Co stosować?

Wiosenna dawka azotu

Pierwszą wiosenną dawkę azotu w uprawie rzepaku ozimego, najczęściej w ilości połowy dawki całkowitej tego składnika pokarmowego, stosuje się w rzepaku jak najszybciej, oczywiście uwzględniając występujące warunki atmosferyczne.

Należy przy tym pamiętać, że istotną rolę w efektywności zastosowanego azotu odgrywa forma wniesionego składnika. Przy stosowaniu pierwszej wiosennej dawki zaleca się aplikację przynajmniej połowy dawki azotu w formie łatwo dostępnej dla roślin, a mianowicie w formie saletrzanej (czyli w formie azotanowej).

Dlatego też jako pierwsza dawka azotu w rzepaku ozimym dobrze sprawdza się saletra amonowa, saletrzak czy też RSM. Zastosowanie łatwo przyswajalnej dla roślin formy saletrzanej umożliwia szybką wiosenną regenerację uszkodzeń zimowych rzepaku ozimego oraz odbudowę rozety liściowej.

Efektywność nawożenia azotowego można zwiększyć poprzez dodatkowe nawożenie roślin siarką, która odpowiada nie tylko za pobranie, ale także za wykorzystanie azotu nawozowego przez rośliny. Dlatego też nawozy, które poza azotem zawierają w swoim składzie siarkę mogą być z powodzeniem stosowane jako pierwsza wiosenna dawka tego składnika pokarmowego w uprawie tej rośliny.

Przeczytaj także: Lepiej nie nawozić roślin “na oko”. Poznaj 5 kroków efektywnego nawożenia