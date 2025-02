Pierwsza biometanownia w Polsce rozpoczyna pracę. Ta nowoczesna i co najważniejsze – bezodorowa instalacja znajduje się w Brodach k. Poznania na terenie Rolniczego Doświadczalnego Gospodarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Przyszłość energetyki wymaga nowych, innowacyjnych technologi, opartych na ekologicznych i efektywnych rozwiązaniach. Takie są właśnie biogazownie i biometanownie, których z roku na rok przybywa w naszym kraju.

– Niewątpliwie technologię bioenergetyczne są przyszłością energetyki w naszym kraju. To element niezbędny do postępowania procesu transformacji energetycznej, dlatego warto go rozwijać – powiedziała podczas konferencji minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Wybudowana na terenie Rolniczego Doświadczalnego Gospodarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu biometanownia to pierwsza tego typu instalacja w Polsce. Jest to projekt pokazowy, a rozruch technologiczny instalacji rozpoczęto pod koniec 2024 r. W ciągu najbliższych 4 tygodni biometanownia rozpocznie w pełni swoją pracę.

Cel – Zastąpić paliwa kopalne

– Bardzo często w procesie transformacji energetycznej zarówno podmioty gospodarcze, jak i obywatele pytają, co zastąpi w przyszłości gaz ziemny i inne paliwa. Tego typu projekty badawcze, współprowadzone przez jednostki naukowe i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pokazują, że warto szukać nowoczesnych rozwiązań, które zastąpią wykorzystywane dotąd paliwa – mówiła minister Hennig-Kloska.

Znajdująca się w Brodach biometanownia to właśnie jedna z alternatyw w produkcji ekologicznego paliwa, jakim jest bio-CNG. Instalacja o mocy 0,5 MW zasilana jest głównie substratami, produkowanymi na terenie gospodarstwa, w tym gnojowicą oraz obornikiem, ale również odpadami pochodzącymi z pobliskich zakładów przetwórczych, np. serwatką, wywarem gorzelnianym czy treściami poubojowymi. Biometanownia będzie produkować ok. 650 tys. m3 metanu rocznie, z przeznaczeniem na paliwo transportowe.

–Instalacja produkować będzie bio-CNG, czyli paliwo transportowe. Produkt finalny, jakim jest oczyszczony biogaz tankowany będzie do cystern, które dalej rozwiozą paliwo do docelowego odbiorcy, który ekologicznym gazem zasili swoją flotę aut ciężarowych – mówił dr Andrzej Lewicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak zaznacza Lewicki, roczna produkcja czystego biogazu pozwoli na zatankowanie 30 ciężarówek dziennie.

– Nasza uczelnia prowadzi od lat badania nad bioenergetyką. Na terenie należących do uniwersytetu gospodarstw z powodzeniem funkcjonują biogazownie, wkrótce uruchomiona będzie też duża farma fotowoltaiczna, czy elektrownia wiatrowa. Dzięki temu staramy się być wśród liderów naukowych transformacji energetycznej i ochrony środowiska – podkreślał prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jak działa biometanownia?

Pionierska instalacja jest samowystarczalna energetycznie. Produkowany biogaz zasila jednostkę kogeneracyjną która produkuje energię i ciepło na potrzeby własne instalacji. Ostatnim elementem instalacji jest czyszczarka, czyli urządzenie, które odseparowuje dwutlenek węgla od biometanu i produkuje czysty biometan o parametrach gazu ziemnego, który może być wykorzystany jako paliwo transportowe, lub wtłoczony bezpośrednio do sieci gazowej.

– Część ciepła będzie wykorzystywana na potrzeby procesowe do dogrzanie komór fermentacyjnych, natomiast nadmiar ciepła będzie wykorzystywany do ogrzania budynków gospodarczych zakładu doświadczalnego oraz pałacu, który do tej pory opalany był węglem – wyjaśnia Lewicki.

Rozwój biogazowni w Polsce

– Z początkiem lutego uruchomiliśmy nowy nabór do programu „Energia dla wsi”. To zachęta dla gospodarstw rolnych z produkcją zwierzęcą, które dzięki budowie takich instalacji będą mogły poprawiać swoją efektywność, ale także zmniejszać ich wpływ na środowisko – mówiła minister Hennig-Kloska.

Jak zaznacza, w wielu gminach trwają dyskusje na temat budowy biogazowni, jednak częstym problemem są obawy lokalnego społeczeństwa, związane z nieprzyjemnymi zapachami powstającymi w biogazowniach.

– Uciążliwości zapachowe to najczęstsze obawy mieszkańców, słusznie zrozumiałe. Dlatego pokazywanie tego typu innowacyjnych technologii jest niezwykle ważne. Z jednej strony zmniejszają one szkodliwe odziaływanie na środowisko, z drugiej pracują bezodorowo.

W tej kwestii wykonawca biometanowni – Instytut Energii Barczewo – jako rozwiązanie zapobiegające powstawaniu uciążliwego zapachu wybudował zamkniętą halę, w której przyjmowane są substraty. Bramy garażowe są otwierane tylko na czas wjazdu ciężarówek/ciągników dostarczających wsad. Dodatkowo w budynku zainstalowane są wentylatory, które wyciągają powietrze procesowe i przepuszczają je przez biofiltr. Na terenie biometanowni znajdują się też specjalne czujniki, które na bieżąco monitują jakość powietrza.

– Są to nowe standardy, które chcemy wprowadzić na rynku biogazowym w Polsce po to, żeby czynnik odorowy nie stanowił bariery w rozwoju rynku – mówił Lewicki.

Budowa biometanowni w Brodach trwała 1,5 roku. Budżet na budowę tej instalacji wyniósł ok. 32 mln. zł. Instalacja powstała w ramach realizacji projektu „Innowacyjna biogazownia”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Jak podaje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, obecnie w Polsce funkcjonuje 430 biogazowni w tym:

178 rolniczych,

57 mikroinstalacji rolniczych (o mocy do 50 kW),

93 w składowiskach śmieci,

102 w oczyszczalniach ścieków.

Tekst Krzysztof Gębski