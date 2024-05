Pieniędzy na dopłaty do zbóż i nisko oprocentowane kredyty nie zabraknie. Wnioski można składać od dziś

Od dziś, to jest od 23 maja do 5 czerwca producenci zbóż, którzy sprzedali zboże w terminie 1 styczeń – 31 maja, a więc sprzedali pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc. Na realizację pomocy zaplanowano środki w wysokości 2,1 miliarda złotych – poinformował podczas dzisiejszej konferencji prasowej minister rolnictwa Czesław Siekierski.

– Cała procedura związana z pozyskaniem tych środków, bo one są spoza budżetu, nie były zaplanowane w budżecie, ale jest decyzja dziś ostateczna; były przesunięcia przyjęte przez Komisję Finansów Publicznych Sejmu, stąd taka prośba i takie szybkie zwołanie konferencji, abyśmy mogli to zakomunikować, bo bardzo nam zależy, żeby ta informacja dotarła do rolników – dodawał minister.

Siekierski poinformował również o zwiększeniu limitu środków na niskooprocentowane kredyty dla rolników.

– Zaplanowano na ten rok limit akcji kredytów nisko oprocentowanych, tak zwanych kredytów płynnościowych, został ten limit (kredyty 2 procentowe) zwiększony, bo jest takie zapotrzebowanie rolników tym bardziej, że sytuacja jest trudna, spowodowana przymrozkami, gradem – informował minister.

Następnie szef resortu rolnictwa poinformował o postępach w wypłatach innych środków pomocowych.

– Jednocześnie chcę poinformować, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finalizuje wypłatę pomocy dla producentów kukurydzy, do 22 maja pomocą otrzymało prawie 170 tys. producentów na kwotę prawie 120 milionów złotych, także na bieżąco Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca również pomoc dla producentów, którzy zostali w 2023 roku dotknięci różnymi problemami, na przykład suszą, pomoc otrzymało już prawie 100 tys. gospodarstw. Zwiększyliśmy kwotę, aby pokryć zapotrzebowanie. Dotychczas wypłacono 700 milionów złotych – mówił minister.

Następnie odniósł się do kwestii szacowania strat i wypłaty pomocy związanej z wystąpieniem ekstremalnych zjawisk pogodowych.

– Pracują komisje powołane przez wojewodów i przez samorządy, które szacują szkody powstałe między innymi w wyniku przymrozków wiosennych, gradu i deszczu nawalnych. Dopiero po oszacowaniu szkód będzie podjęta decyzja o uruchomieniu dodatkowej pomocy. Musimy oszacować stan szkód w ujęciu krajowym, zbilansować to obszarowo i także określić poziom strat, jaki będzie wynikał z analiz komisji – mówił Siekierski.