Pieniądze za straty w uprawach z powodu powodzi i deszczu nawalnego. Do 31 stycznia 2025 r trzeba złożyć wniosek o pomoc finansową

Rolnicy, którzy w 2024 r. ponieśli straty w uprawach w wysokości co najmniej 30 proc. i szkody te powstały w wyniku deszczu nawalnego lub powodzi, mogą ubiegać się pomoc finansową. Wsparcie można otrzymać do powierzchni zniszczonych upraw, ale także na opłacenie trzeciej i czwartej raty podatku rolnego za 2024 r.

Wnioski można składać do 31 stycznia 2025 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Nie warto zwlekać, gdyż wsparcie będzie udzielane według kolejności złożenia dokumentów.

Dotychczas formalności dopełniło 140 producentów rolnych, którzy ubiegają się o rekompensaty za zniszczone uprawy, a także 80 zainteresowanych zwrotem podatku za minione pół roku.

O pomoc może ubiegać się rolnik, który ma nadany numer identyfikacyjny, prowadzi działalność jako mikro-, małe albo średnie przedsiębiorstwo, a w jego gospodarstwie powstały straty w uprawach spowodowane wystąpieniem w 2024 r. powodzi lub deszczu nawalnego. Szkody te musiały zostać oszacowane przez komisję i wynieść powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie.

Co ważne, rekompensaty za zniszczone uprawy przysługują rolnikowi, który nie składał wniosku o pomoc do powierzchni upraw zniszczonych przez powódź, w związku z którą wprowadzono stan klęski, a także nie ubiegał się o wsparcie z tytułu strat poniesionych w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu, gradu lub deszczu nawalnego, które wystąpiły do 10 września 2024 r.

Stawki pomocy zależą od wielkości strat i wynoszą

3 000 zł na 1 ha upraw rolnych, w przypadku szkód w wysokości co najmniej 70 proc. plonu;

2 000 zł na 1 ha upraw rolnych, gdy straty mieszczą się w przedziale co najmniej 50 proc. i mniej niż 70 proc. plonu;

1 000 zł na 1 ha upraw rolnych, w przypadku powstania szkód w wysokości co najmniej 30 proc. i mniej niż 50 proc. plonu.

Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć

80 proc. kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej – obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;

90 proc. kwoty obniżenia dochodu z produkcji roślinnej – obliczonego zgodnie z art. 25 ust. 8 rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472 – dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami określonymi w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

ARMiR informuje, że gdy łączna wysokość pomocy oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów wraz z odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń, przekraczałaby kwotę, o której mowa powyżej (stanowiącą 80% lub 90% kwoty obniżenia dochodu), pomocy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą, o której mowa powyżej (stanowiącą 80% lub 90% kwoty obniżenia dochodu), a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

Pomoc nie przysługuje w przypadku, gdy pomoc otrzymana na podstawie odrębnych przepisów, wraz z odszkodowaniem z zakładu ubezpieczeń przekracza kwotę pomocy stanowiącą 80 proc. lub 90 proc. kwoty obniżenia dochodu.

Pomoc pomniejsza się o 50 proc., jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2024 r. deszczu nawalnego lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone co najmniej od jednego z ryzyk tj. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny,

Natomiast rolnik, który chce otrzymać pomoc w postaci spłaty III i IV raty podatku rolnego za 2024 r., nie powinien był wcześniej ubiegać się o wsparcie w opłaceniu podatku za ten okres.