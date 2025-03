Pieniądze za nowy ekoschemat “Materiał siewny”. Jakie warunki i jakie stawki?

Warunki otrzymania dopłat w ramach ekoschematu “Materiał siewny”

Żeby otrzymać dopłatę, trzeba będzie okazać dokument potwierdzający zużycie materiału siewnego w ilości, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych.

– Warunkiem otrzymania płatności jest użycie materiału siewnego kwalifikowanego i posiadanie faktury zakupu tego materiału lub dokumentu wydania materiału z magazynu. Dokumenty te nie mogą być jednak starsze niż lipiec 2024. Dlaczego? Bo niektórzy rolnicy używali materiał siewny kwalifikowany dla ozimin, które są plonem głównym w 2025 roku. Więc jeżeli ktoś używa materiału siewnego pod oziminy czy pod jare, które są plonem głównym w 2025 roku to oczywiście otrzyma dopłaty -mówi Jolanta Dobiesz, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR.

Kolejnym warunkiem uzyskania płatności jest zastosowanie na co najmniej 25 proc. powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

– Mamy limit dopłat do 300 ha, więc 25 proc. powierzchni liczymy do tych 300 ha. Ponieważ materiał siewny kwalifikowany używa się także dla innych upraw niż te objęte pomocą, to oczywiście rolnik może wskazać we wniosku powierzchnie upraw kukurydzy, rzepaku, buraków cukrowych, buraków pastewnych. Musi zaznaczyć w odpowiednim kwadracie, że nie chce dopłat do tego materiału siewnego, bo nie przysługują, ale informuje ARiMR, że tam jest wysiany materiał siewny kwalifikowany. My to uznamy przy wyliczeniu 25 proc. – podkreśla dyrektor Dobiesz.

Ekoschemat “Materiał siewny” nie wlicza się do limitu 300 ha

Poza tym rolnik ma też obowiązek realizacji dodatkowego ekoschematu lub praktyki na takiej samej powierzchni, na której był wysiany materiał siewny. I tu uwaga, do limitu 300 ha nie wlicza się powierzchnia z tym dodatkowym ekoschematem.

– Do limitu 300 hektarów nie wlicza się tych dodatkowych praktyk lub ekoschematów, które są prowadzone na powierzchni obsianej materiałem siewnym kwalifikowanym. Czyli jeżeli rolnik ma 300 hektarów obsiane materiałem siewnym pszenicy i na tej samej pszenicy zaznaczy jako drugi ekoschemat np. międzyplon to dostanie płatność do 300 hektarów oraz do kolejnych 300 ha, bo ma tam drugą praktykę. Więc w rzeczywistości otrzyma płatności do 600 ha – podkreśliła dyrektor Dobiesz.

Stawki płatności za ekoschemat „Materiał siewny”

Rolnicy będą mogli ubiegać się o następujące stawki:

dla zbóż i ich mieszanek – 26,74 EUR/ha (ok. 114 zł po kursie euro z 30.09.2024)

dla roślin strączkowych – 43,37 EUR/ha (ok. 185 zł)

dla ziemniaków – 112,13 EUR/ha (ok. 480 zł)

Resort rolnictwa przewiduje, że corocznie wsparciem objętych będzie: