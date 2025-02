Pieniądze Rolnictwo 4.0 – czy starczy dla wszystkich, kiedy nowy nabór?

Ile umów i na jaką kwotę podpisano dotychczas, czy starczy pieniędzy dla wszystkich wnioskodawców i co z kolejnym naborem na Rolnictwo 4.0?

W listopadzie 2024 r. minął już rok od ekspresowego naboru o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy na przedsięwzięcia, których celem jest wdrożenie rozwiązań w zakresie Rolnictwa 4.0. Zainteresowanie rolników unowocześnianiem swoich gospodarstw polegającym na zakupie i wprowadzeniu rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych, w tym maszyn, sprzętu i oprogramowania) w dwa dni wyczerpało pierwotnie przewidzianą pulę 164 mln zł. Dlatego po wielu miesiącach niepewności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększył kwotę przeznaczoną na nabór do 1,134 mld zł. To może jednak nadal nie wystarczyć, bo do ARiMR wpłynęło 10,3 tys. wniosków na kwotę ponad 1,57 mld zł.

Do redakcji Top Agrar zgłosił się jednak zaniepokojony rolnik, beneficjent projektu Rolnictwo 4.0, którego status wniosku ,,Zweryfikowany – oczekujący na dostępność środków” budzi pewne wątpliwości, bo odwleka podpisanie umowy do momentu zabezpieczenia środków finansowych w danym oddziale ARiMR. Zapytaliśmy więc Agencję jak wygląda realizacja programu na dzień 4 lutego.

Ile umów i na jaką kwotę podpisano dotychczas?

W ramach Działania 6 „Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0” objętego KPO (wg stanu na 04.02.2025 r.) liczba wniosków zakwalifikowanych do wsparcia obejmuje 6 407 spraw na kwotę ponad 1 mld zł, z czego już 446 beneficjentów otrzymało na konto łączną kwotę 42,3 mln zł. Jednocześnie Polski Fundusz Rozwoju realizuje kolejne wypłaty, tak, by do końca lutego zakontraktować pozostałe fundusze – do obsługi pozostało 530 wniosków.

Pieniędzy starczy dla wszystkich wniosków?

ARiMR podaje, że środki przeznaczone na dany nabór wynikają z Regulaminu przeprowadzania naboru w ramach KPO i mogą ulegać zmianie na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co miało już miejsce dwukrotnie w przypadku tego programu.

W związku z powyższym z momentem powiększenia limitu na krajowej liście kolejności przysługiwania wsparcia, większość złożonych wniosków w ramach ww. naboru zostało objętych dostępnością środków, ale nie wszystkie. Dostępność środków nie oznacza jednak automatycznie, że dana sprawa zakończy się podpisaniem umowy a ich dalsza obsługa doprowadzi do zawarcia umowy.

Być może szef resortu rolnictwa po raz kolejny zwiększy pulę środków na realizację tego programu.

Pieniądze z Rolnictwa 4.0 trzeba wydać – do kiedy?

Mając na uwadze dość krótki termin pozostały na realizację inwestycji – najpóźniej do końca września 2025 r. – kluczowe jest dziś szybkie zawieranie umów, by można bez dużego pośpiechu realizować inwestycje. Nie jest to takie proste, bo warunek dwukierunkowej wymiany danych wymaga zgrania ze sobą wielu elementów systemu informatycznego w gospodarstwie.

Kiedy nowy nabór na Rolnictwo 4.0?

Od wielu miesięcy czekamy też na realizację zapowiedzi ogłoszenia kolejnego naboru w ramach Rolnictwa 4.0. W końcu poznaliśmy przybliżony termin i zakres programu, który ma zostać uruchomiony jeszcze w I kwartale 2025 roku. Agencja zapowiada, że tym razem dofinansowanie ma trafić do jednostek doradztwa rolniczego oraz szkół rolniczych. Czy zatem rolnicy będą z niego wykluczeni? Czekamy na ostateczną decyzję i faktyczne ogłoszenie naboru.