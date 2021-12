Pieniądze na tworzenie obszarów z roślinami miododajnymi. Na jakich zasadach?

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce dopłacać rolnikom do tworzenia obszarów z roślinami miododajnymi. W projekcie Krajowego Planu Strategicznego, który w latach 2023 – 2027 ma zastąpić popularny PROW planuje wprowadzić dopłatę w wysokości 1 198 zł/h.

Działanie to ma zachęcić rolników do tworzenia obszarów z roślinami miododajnymi, stanowiącymi długotrwałe, różnorodne i bezpieczne żerowiska dla pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających; obszary takie przyczyniają się do ochrony różnorodności biologicznej. Interwencja będzie polegała na tworzeniu obszarów z roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy, która nie obejmuje obcych gatunków inwazyjnych.

– Interwencja jest komplementarna (uzupełnia się) z pozostałymi interwencjami w ramach płatności bezpośrednich, w tym w szczególności innymi ekoschematami, m.in. Przeznaczeniem 7% powierzchni GO w gospodarstwie na obszary nieprodukcyjne w zakresie ochrony i zwiększenia różnorodności biologicznej, przyczyniając się łącznie do realizacji zdefiniowanych potrzeb, jak i szczegółowych celów UE. Interwencja stanowi również dopełnienie zasad warunkowości poprzez realizację wymogów wykraczających ponad jej wymagania i tym samym, cele szczegółowe UE są realizowane w szerszym zakresie – informuje MRiRW.

Rolnik będzie mógł otrzymać takie wsparcie, jeśli utworzy obszar z roślinami miododajnymi przez wysiew mieszanki składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych z określonej listy. Obowiązywał będzie zakaz wypasu i koszenia tego obszaru w terminie do 31 sierpnia. Nie wolno też będzie na tym terenie stosować środków ochrony roślin.

Krajowy Plan Strategiczny do WPR został zaakceptowany już przez Radę Ministrów. Teraz będzie przedmiotem negocjacji z Komisją Europejską, do której, wedle wtorkowych zapowiedzi ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka ma trafić jeszcze w tym roku.