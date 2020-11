Pieniądze na rozwój usług rolniczych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 30 listopada 2020 roku do 13 stycznia 2021 roku będzie prowadziła nabór wniosków przyznanie pomocy na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”.

Podmiotem ubiegającym się o wsparcie finansowe w ramach niniejszego instrumentu może być:

− osoba fizyczna, która musi mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą przez co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy (zwanego dalej wnioskiem) – co jest potwierdzane wpisem w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

− osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku. Z kolei w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, który wykonuje działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału – oddział takiego przedsiębiorcy musi być również wpisany do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku,

− wspólnicy spółki cywilnej, przy czym każdy wspólnik musi spełniać warunki dostępu do pomocy właściwe dla formy prawnej tego wspólnika, a spółka cywilna zgodnie z umową spółki musi wykonywać działalność usługową co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku.

Pomoc udzielana jest na rozwój wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

− 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną,

− 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,

− 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach.

Pomoc może być przyznana podmiotowi, który:

− wykonuje działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wspieranej, określonej kodem PKD 01.61.Z lub 01.62.Z, lub 01.63.Z przez co najmniej 2 lata poprzedzające dzień złożenia wniosku (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej wlicza się również okres zawieszenia prowadzenia tej działalności),

− udokumentuje fakturami VAT lub wydrukami paragonów fiskalnych kas rejestrujących wykonanie usług rolniczych w ramach ww. kodów PKD na kwotę nie mniej niż po 10 tys. złotych brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku,

− nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.),

− jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu,

− ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie, lub wystąpił z wnioskiem o nadanie takiego numeru.

Wsparcie w ramach tego instrumentu ma formę refundacji części poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych operacji, do których zalicza się:

1) zakup lub koszty związane z umową leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności:

a) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej przeznaczonych do:

− uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,

− przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, kalibrowania, sortowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,

− przygotowywania pasz,

− rozdrabniania i szarpania słomy i roślin oraz nowych ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,

− chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, w tym urządzeń do korekty racic.

b) aparatury pomiarowej i kontrolnej, c) sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagającego sterowanie procesem świadczenia usług,

2) wdrożenie systemu zarządzania jakością,

3) raty zapłacone z tytułu wykonania umowy leasingu,

4) opłaty za patenty i licencje,

5) koszty ogólne (dotyczące przygotowania biznesplanu) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (ale nie więcej niż 10 tys. zł netto).

Koszty te mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione w formie rozliczenia bezgotówkowego od dnia złożenia wniosku, jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo – finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu (z wyjątkiem kosztów ogólnych, które mogą być poniesione przed złożeniem wopp, jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.). Refundacji podlegają wówczas koszty kwalifikowalne w wysokości poniesionej przez Beneficjenta, nie więcej jednak niż 50% kosztów kwalifikowalnych.

Limit pomocy w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta. W przypadku spółki cywilnej, limit pomocy dotyczy łącznie wszystkich wspólników tej spółki.

Wniosek składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej (operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe). Wniosek może być złożony również osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji lub za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego Agencji. Wniosek można również złożyć w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą (tzw. skrytka ePUAP) OR ARiMR.