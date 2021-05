Pieniądze na rozwój odnawialnych źródeł energii na wsi. Kto może dostać fundusze z „Agroenergii”?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odpowiadając na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwiększenia dofinansowania do instalacji OZE dla właścicieli małych gospodarstw rolnych wyjaśnia, że dedykowanym programem mającym na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym jest Program Priorytetowy „Agroenergia”.

Program realizowany jest w latach 2019-2025, zaś nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Jego beneficjentem może być osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo. Ponadto osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

– Formą dofinansowania jest dotacja, która może obejmować koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz pomp ciepła służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych (dotyczy instalacji o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW). Co istotne, w ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej. Dofinansowaniu nie podlegają natomiast projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji – informuje Marcin Ścigan, dyrektor Departamentu OZE w MKiŚ.

Szczegółowe informacje dotyczące tego programu można znaleźć na stronie NFOSiGW: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programypriorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/