Pieniądze na płyty gnojowe, szamba i wozy asenizacyjne z aplikatorami. Ruszył nabór wniosków

Dziś ruszył nabór wniosków na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Na m.in. budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych będzie można otrzymać do 100 tys. zł.

Nabór wniosków będzie trwał od dziś, tj. 10 grudnia 2021 do 7 lutego 2022 roku. Będą one przyjmowane w biurach powiatowych ARiMR, mogą być jednak przesyłąne za pośrednictwem Poczty Polskiej lub platformy ePUAP.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa informuje także o ograniczeniach.

– O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich i planują budowę urządzeń chroniących wody przed azotanami. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz trzody chlewnej powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior – czytamy na stronie ARiMR.

– Maksymalna wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 i przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50 proc., a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60 proc. – informuje ARiMR.

Szczegółowe informacje na temat warunków przyznawania pomocy można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.