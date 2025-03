Pieniądze na maszyny rolnicze trafią zaledwie do… niecałych 12% wnioskodawców

200 tys. zł m.in. na maszyny rolnicze dla rolników indywidualnych i 600 tys. zł dla grup rolników. Wielu rolników w naborze na inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu upatrywało szansę na modernizację swoich parków maszynowych. Niestety zdecydowana większość wnioskodawców z programu nie skorzysta.

Duże zainteresowanie pieniędzmi na maszyny rolnicze

Podczas naboru wniosków od października do listopada 2024 r. złożono 28,5 tys. wniosków. Niestety próg kwalifikacji okazał się dość wysoki i zdecydowana większość zostanie odrzucona. W tym naborze rolnicy mogli uzyskać nawet 200 tys. zł, a grupy rolników do 600 tys. zł.

Do ARiMR wpłynęło 25 373 wniosków od rolników indywidualnych i 3 024 wnioski od grup rolników. Oszacowano, że potrzebna kwota na ten cel to 5,776 mld zł, ale limit, wynosi 929 mln zł, co oznacza, że środki trafią do 3 325 wnioskodawców, więc ponad 88 proc. złożonych wniosków nie zakwalifikuje się do pomocy. Wnioski powinny być rozpatrzone w najbliższych tygodniach, więc środki zaczną więc trafiać na konta rolników pod koniec pierwszego półrocza 2025.

Samorząd rolniczy wnioskuje o zwiększenie puli na maszyny

Krajowa Rada Izb Rolniczych początkowo wnioskowała o wydłużenie naboru wniosków, jednak wiadomo było, że nabór nie zostanie wydłużony, bo limit został przekroczony kilkukrotnie. Pod koniec stycznia KRiR z kolei zaapelowała do resortu rolnictwa aby zwiększyć pulę środków na przyznanie wsparcia, tak aby więcej rolników mogło otrzymać dofinansowanie.

– Odnosząc się do tematu środków finansowych przeznaczonych na wsparcie, należy zaznaczyć, że całkowita alokacja w ramach interwencji I.10.4 zaprogramowana w PS WPR (tj. 217 495 636 EUR) została udostępniona w ramach przeprowadzonego w 2024 r. naboru wniosków (zgodnie z regulaminem: 929 532 849 PLN) i obecnie nie jest możliwe jej zwiększenie – wyjaśnił resort rolnictwa. Budżet w ramach PS dla WPR jest ustalony i obecnie nie ma możliwości przesunięcia środków z innego działania. Ponadto takie zmiany wymagają negocjacji i uzyskania zgody Komisji Europejskiej.

Czy znajdzie się więcej pieniędzy?

W odpowiedzi MRiRW zapewniło, że na bieżąco monitoruje postęp realizacji wdrażania PS WPR i w przypadku identyfikacji oszczędności, podejmowane będą próby zwiększenia budżetu interwencji I.10.4 Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”.

Czyli nie wszystko stracone, ale w tym przypadku będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Gdy resort zwiększy limit na to wsparcie, niezwłocznie o tym poinformujemy.

Źródło: topagrar.pl