Pieniądze na które rolnicy czekają i doczekać się nie mogą…

Rok temu ARiMR przeprowadziła nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w Rolnictwo 4.0. Nie dość, że suma przeznaczonych na ten cel środków wzbudziła politowanie, to ślamazarnie idzie podpisywanie umów z Agencją. Tymczasem nabór w ramach kolejnej edycji może się przeciągnąć nawet na przyszły rok…

Nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji w Rolnictwo 4.0 cieszy się ogromną popularnością wśród rolników. W październiku 2023 roku planowany na 30 dni nabór został zamknięty już po 3 dniach z uwagi na przekroczenie koperty finansowej przeznaczonej na ten cel. Zapowiadany na jesień tego roku drugi nabór tych wniosków w ramach KPO też rozpala wyobraźnię rolników. Podczas wrześniowej wystawy Agro Show 2024 w Bednarach był to jeden z głównych tematów rozmów rolników z przedstawicielami firm i instytucji branżowych.

Co z wnioskami na Rolnictwo 4.0 z 2023 roku?

Przez kilka miesięcy po złożeniu wniosków w ramach pierwszego naboru na Rolnictwa 4.0 w ARiMR niewiele się działo w tym zakresie. Dopiero wiosną 2024 roku do rolników zaczęły trafiać pierwsze pisma z ARiMR z prośbą o uzupełnienia lub złożenie wyjaśnień do wniosków. Latem i jesienią rozpatrywanie wniosków i podpisywanie umów nabrało tempa. Na jakim etapie jest ono teraz? Mieliśmy okazję sprawdzić to we wtorek 15 października podczas warsztatów „Transformacja cyfrowa rolnictwa w Polsce” współorganizowanych przez AgroHorti Media w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Podczas dyskusji przedstawiciele ARiMR przekazali najnowsze informacje dotyczące naboru wniosków z 2023 roku.

– Podczas naboru wniosków w 2023 roku wpłynęło wniosków na wyższą kwotę dofinansowania niż była przeznaczona do przekazania rolnikom. Czy są szansę, że będą przesunięte środki na ten cel? – pytaliśmy podczas debaty przedstawicieli ARiMR.

– Jesteśmy po pierwszych konsultacjach w tej sprawie i na dziś wszystko wskazuje na to, że znajdą się środki na ten cel i wszyscy wnioskodawcy, których wnioski zostaną pozytywnie zweryfikowane i rozpatrzone będą mogli otrzymać dofinansowanie w ramach naboru z 2023 roku – mówił Marek Szynkiewicz, zastępca dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, nadzorujący Biuro Wsparcia Inwestycyjnego.

Z kolei kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego POR ARiMR w Białymstoku Zbigniew Kaliściuk dodał, że obecnie ok 70 proc. wniosków z poprzedniego naboru na inwestycje w Rolnictwo 4.0 jest rozpatrzonych i do końca 2024 roku powinny zostać rozpatrzone pozostałe wnioski z 2023 roku.

Kiedy kolejny nabór wniosków na Rolnictwo 4.0?

Początkowo ARiMR zakładała, że drugi nabór wniosków na inwestycje w Rolnictwo 4.0 zostanie przeprowadzony jesienią 2024 roku. Jesień już trwa, a nabór ogłoszony nie został. Zapytaliśmy więc przedstawicieli podlaskiego ARiMR o to kiedy rolnicy mogą się spodziewać kolejnego naboru w KPO.

– Po to przyspieszamy prace nad rozpatrzeniem wniosków z naboru wniosków w 2023 roku żeby jak najszybciej przeprowadzić kolejny nabór. I on może się odbyć w końcu 2024 roku lub na początku 2025 roku. Być może będą jeszcze dodatkowe obwarowania, ale o tym nie chciałbym teraz w szczegółach mówić ponieważ ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły – informował Marek Szynkiewicz z POR ARiMR.

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno pojawiły się nieoficjalne informacje, że drugi nabór wniosków na inwestycje w Rolnictwo 4.0 z KPO odbędzie się nie jesienią 2024 roku, a w pierwszym kwartale 2025 roku. Najnowsze informacje z ARiMR rzucają więc nowe światło na ten temat. Jeżeli się potwierdzą, to rolnikom nie zostało wiele czasu na zebranie ofert od firm handlowych, a doradcy muszą zacząć przygotowania do obsługi wszystkich zainteresowanych tym naborem.