Pieniądze na kontach hodowców świń 

Zaledwie zaczęły się wypłaty, a już prawie 70 mln zł dostali hodowcy świń na odbudowę produkcji trzody chlewnej. ARiMR przelała te pieniądze na konta ok. 3,5 tys. rolników, którzy złożyli stosowne wnioski.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbudowy produkcji trzody chlewnej trwał od 28 sierpnia do 15 września 2023 r. – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarejestrowała ich ponad 28 tys. W tym naborze jeden hodowca może otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Wczoraj, 2 października, rozpoczęły się wypłaty i na konta ok. 3,5 tys. rolników przelano niemal 70 mln zł.

O dofinansowanie mogli się starać hodowcy, którym zagrażała utrata utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie. Musiały im też urodzić się prosięta w okresie między 15 marca a 15 sierpnia 2023 r. – te zwierzęta musiały zostać oznakowane i zgłoszone do bazy IRZ do 31 sierpnia 2023 r. Stawka wsparcia to 100 zł do każdego prosięcia.