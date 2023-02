Pieniądze na inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Czasu na złożenie wniosku już niewiele

Jeszcze tylko przez tydzień, do piątku 24 lutego, można składać wnioski o pomoc na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Rolnicy, którzy chcą ochronić gospodarstwa przed ASF, a także spółki wodne planujące inwestycje w urządzenia zabezpieczające gospodarstwa przed suszą czy powodzią mogą skorzystać ze wsparcia z PROW 2014-2020. Wnioski o wsparcie inwestycji przyjmują do 24 lutego oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc w wysokości do 100 tys. zł w formie refundacji do 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji mogą otrzymać rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 – zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Pomoc przysługuje także spółkom wodnym lub ich związkom, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów objętych działalnością spółki jest w posiadaniu rolników. Maksymalna wysokość pomocy dla tej grupy wynosi 1 mln zł – przy wykorzystaniu tych środków można m.in. wykonać roboty na urządzeniach melioracyjnych w celu zabezpieczeniu gospodarstw przed skutkami suszy lub powodzi, jak remont rowu melioracyjnego, budowę progu piętrzącego, prace na sieciach drenarskich. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, a także nadawać przesyłką rejestrowaną w placówce pocztowej bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą ePUAP.