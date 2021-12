Pieniądze na biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cały czas prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 2 Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Nabór wniosków dotyczy przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego oraz elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW. Ponadto zakupu i montaż towarzyszących magazynów energii

Wsparcie może otrzymać osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne oraz osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) przy użyciu podpisu kwalifikowanego bądź za pomocą profilu zaufanego wnioskodawcy lub osoby upoważnionej w terminie od 20.07.2021 r. – do 20.12.2021 r. 30.09.2022 r., lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji dla zwrotnych oraz bezzwrotnych form dofinansowania – do 74,5 mln zł (dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 48,4 mln zł, dla zwrotnych form dofinansowania – do 26,1 mln zł).

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i pożyczki. W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji, złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki nie jest obligatoryjne.