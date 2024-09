Pieniądze dla rolników – powodzian. Na konkrety trzeba będzie zaczekać

Dziś w programie 24 pytania w Polskim Radiu 24 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Stefan Krajewski pytany był m.in. o pomoc dla poszkodowanych powodzią rolników. Polityk zaznaczył, że już teraz mogą oni korzystać z pomocy “ogólnej”. Na ściśle ukierunkowane wsparcie trzeba będzie jednak jeszcze zaczekać.

10 tysięcy złotych; 8 tys. pomocy społecznej i 2 tys. zł zasiłku powodziowego. 100 tysięcy na odbudowę i przebudowę mieszkań i budynków gospodarczych, 200 tysięcy zł na odbudowę domów – to jak do tej pory konkrety w sprawie pomocy dla powodzian, z której mogą korzystać również rolnicy.

Jak błyskotliwie zauważył Krajewski, powódź nie była planowana w budżecie, więc trzeba będzie znaleźć w nim dodatkowe środki. Ponadto zapowiedział wystąpienie o fundusze do Unii Europejskiej.

– Będziemy starali się o fundusze unijne […]. Będziemy występować do Komisji o to, żeby te środki pozyskać. Jest to sytuacja bardzo trudna, nieprzewidywalna – stwierdził.

– Będziemy się zastanawiać nad uruchomieniem działań w ramach działąń inwestycyjnych związanych z budżetem na lata 2023-2027. […] Będziemy szukać rozwiązań, tak jak mówię, odtworzenie potencjału, są to pieniądze na start. Z jednej strony muszą to być pieniądze, które trafią bezpośrednio do rolników, ale też możliwość niskooprocentowanych na 1, góra 2 proc. kredytów z długim terminem spłaty – dodawał.

Wg polityka na szukanie rozwiązań przyjdzie czas po oszacowaniu strat.