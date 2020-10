“Piątka Kaczyńskiego”: jutro rolnicy znów wyjdą na ulice

Jutro, tj. 13 października odbędzie się w Warszawie manifestacja w ,,Obronie Polskiego Rolnictwa’’. Rolnicy będą protestować przeciwko zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Ich zdaniem zaproponowane przez autorów ustawy nowe przepisy prawne szkodliwe są dla polskiego rolnictwa . Dlatego nie godzą się na wprowadzenie zmian zaproponowanych w tzw. ,,Piątce dla zwierząt’’.

Żądania protestujących to :natychmiastowe zaprzestanie pracy nad ustawą o ochronie zwierząt do czasu zakończenia epidemii koronawirusa, natychmiastowe odwołanie ministra rolnictwa Grzegorza Pudy oraz przeprosiny Jarosława Kaczyńskiego wobec polskich rolników, ale i mieszkańców Warszawy i innych miast za narażanie i zagrożenie COVID-19 w związku z protestami.

Protest rozpocznie się o godzinie 10.00 na placu Zawiszy w Warszawie. Protestujący przejdą od Placu Zawiszy Alejami Jerozolimskimi do ronda Gaulle’a, Nowym Światem do Placu Trzech Krzyży, ul. Hożą pod Ministerstwo Rolnictwa na ul. Wspólną. Dalej Marszałkowską do Wiejskiej pod Parlament RP. Przewiduje się zakończenie protestu ok. godz. 15.00.

To już kolejna manifestacja rolników przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Spotkali się oni w Warszawie po raz pierwszy 30 września; zdaniem organizatorów we wrześniowej manifestacji udział wzięło przeszło 10 tys. osób. Kolejny protest miał charakter ogólnopolski i polegał na blokowaniu dróg 7 października. W całym kraju powstało ponad 150 blokad.

