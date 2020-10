“Piątka dla zwierząt”: AGROunia organizuje ogólnopolski protest

Na najbliższą środę lider AGROunii Michał Kołodziejczak zapowiedział ogólnopolski protest rolników, który ma być wyrazem sprzeciwu wobec tzw. piątki Kaczyńskiego.

– Z przerażeniem zerkamy na naszą przyszłość na to, co wyprawiają nasi posłowie. Co przyniesie następny dzień? Tego nikt nie wie… Nie możemy być bierni i czekać aż dopadną nas “destrukcyjne łapy” polityków. Pokażmy naszą siłę i jedność ponad podziałami, nie bójmy się wyjść z naszej strefy komfortu i sprzeciwić się przyjętym normą. W tym celu powstaje to wydarzenie, aby połączyć lokalnych liderów z osobami chętnymi do działania. Bierzcie udział, udostępniajcie, komentujcie niech wszyscy się dowiedzą, iż obywatele nie będą się tylko biernie przyglądać danse macabre – czytamy w komunikacie organizacji na Facebooku.

– Mam dla was kilka wskazówek, bo przed nami działania: te w najbliższą środę, może w międzyczasie jakieś inne. W najbliższą środę, czyli 7 października w całym kraju liczne blokady dróg […]. Tak jak dał do zrozumienia prezydent, tylko i wyłącznie pokazanie siły będzie mogło przyczynić się do tego, żeby z tych błędnych decyzji rząd mógł się wycofać […]. Trzeba pokazać, że jesteśmy w stanie naprawdę posunąć się daleko, jeżeli nie będzie odpowiednich decyzji – mówił Michał Kołodziejczak w komunikacie na profilu AGROunii na Facebooku.

W środę 30 września rolnicy protestowali przeciwko nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt w Warszawie. Według organizatorów na demonstracji pojawiło się przeszło 10 tys. osób.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra i wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych, ogranicza ubój rytualny tylko do potrzeb lokalnych związków religijnych, zwiększa kompetencje organizacji pozarządowych, wprowadza częstsze kontrole schronisk i zabrania trzymania psów na krótkich łańcuchach.