PGR na sprzedaż – 58 hektarów za ponad 4 mln zł 

KOWR ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż gruntów po PGR Dziunin, położonych w gminie Łobżenica, woj. wielkopolskie. Powierzchnia gruntów to 58,1648 a cena wywoławcza 4 141 400,00 zł.

Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wystawił na sprzedaż dawny majątek a potem PGR w gminie Łobżenica, pow. pilski, woj. wielkopolskie. Majątek obejmuje ponad 58 hektarów gruntów oraz budynki. Cały zespół folwarczny wpisany jest do ewidencji zabytków.

Grunty

W skład nieruchomości wchodzą użytki w klasach:

grunty orne RIIIa – 5,7397 ha, RIIIb – 24,1539 ha, RIVa – 17,0750 ha, RIVb – 6,0084 ha,

grunty orne zabudowane Br-RIIIb – 3,6680 ha,

łąki trwałe ŁIV – 0,6950 ha,

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych Lzr-RIVa – 0,0305 ha,

lasy LsIV – 0,4567 ha,

nieużytki N- 0,3376 ha.

Budynki

Na nieruchomości znajdują się również budynki: stodoła, magazyn zbożowy, cielętnik, obora adaptacyjna, obora, hydrofornia. Jest również studnia głębinowa i odwiert studni.

Budynki są zabytkowe

PGR Dziunin to oczywiście dawny folwark. W związku z tym niektóre zabudowania gospodarcze – d. stodoła (stajnia) i obora są uznane za zabytki. Poza tym cały zespół folwarczny jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Warunki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodził się na sprzedaż, ale postawił warunki:

– należy zachować zabytkowe budynki, ich bryły, wysokość, formę dachów,

– należy zachować ceglane elewacje budynków wraz z detalami architektonicznymi, nie dopuszcza się tynkowania elewacji

– należy zachować zabytkową stolarkę oraz ślusarkę okienną, drzwiową i bramną, a podczas prac remontowych wskazane byłoby przywrócenie historycznego układu i wyglądu zmienionej stolarki i ślusarki,

– możliwa jest adaptacja w/w budynków do nowych funkcji po warunkiem zachowania w/w zabytkowych walorów obiektów

– wszelkie działania inwestycyjne na terenie dawnego podwórza folwarcznego powinny uwzględniać zachowaną historyczną zabudowę i układ kompozycyjny założenia.

Data i miejsce przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 08 października 2024r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamiejscowej Sekcji Gospodarowania Zasobem OT KOWR w Pile, ul. Motylewska 7, pok.5, ale może też zostać przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji Zoom.

Kto może kupić dawny folwark?

W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie rolnicy indywidualni, jeżeli mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość, lub w gminie graniczącej z tą gminą – informuje KOWR. Muszą też mieszkać od co najmniej 5 lat w gminie, w której prowadzą gospodarstwo. Jednakże te wymogi nie dotyczą osób, które nie ukończyły 41 lat.

Jak zakwalifikować się do przetargu?

Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu jest terminowe złożenie (pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście) stosownych dokumentów w siedzibie KOWR w Poznaniu nie później niż do dnia 10.09.2024 r. do godz. 14:30 (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje: PGR Dziunin