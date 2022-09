Pestycydy wycofane ze sprzedaży i terminy zużycia. Do kiedy możemy je stosować?

Pestycydy wycofane ze sprzedaży w 2022 r. to m.in.: indoksakarb, prochloraz, flutriafol, famoksadon, fosmet, alfa – cypermetryna. Do kiedy można używać wycofane preparaty?

Substancje czynne są systematycznie wycofywane z użycia. Podczas zabiegów ochrony roślin zwróćmy uwagę na terminy dopuszczenia środków ochrony roślin do stosowania.

Terminy zużycia wycofanych pestycydów

Alfa – cypermetryna

Środek owadobójczy stosowany w uprawie zbóż, rzepaku, warzyw. Zwalcza szkodniki kłująco-ssące i gryzące: mszyce, skrzypionki czy gąsienice i pchełki. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, na roślinę powierzchniowo. W sprzedaży do 7 czerwca 2022 r. Termin zużycia do 7 grudnia 2022 r.

Cyprokonazol

Środek grzybobójczy z grupy triazoli używany do ochrony zbóż przed szerokim spektrum chorób, m.in. mączniakiem prawdziwym zbóż i traw, łamliwością źdźbła zbóż i traw, septoriozą paskowaną liści pszenicy, rdzą brunatną pszenicy, rdzą żółtą. W sprzedaży do 31 grudnia 2021 r. Termin zużycia do 31 grudnia 2022 r.

Famoksadon

Fungicyd zalecany do zwalczania m.in. alternariozy i zarazy ziemniaka. Stosowany w uprawie pomidorów, ziemniaków, dyniowatych, sałaty i winogron. W sprzedaży do 16 czerwca 2022 r. Termin zużycia 16 września 2022 r.

Flutriafol

Fungicyd stosowany w uprawie zbóż i rzepaku. Działa zapobiegawczo i interwencyjnie z chwilą pojawienia się pierwszych objawów przeciwko mączniak prawdziwego, rdzy i plamistości. Działa powierzchniowo i systemiczne. W sprzedaży do 30 kwietnia 2022 r. Termin zużycia do 31 grudnia 2022 r.

Fosmet

Owadobójczy środek kontaktowy stosowany w uprawie rzepaku, ziemniaka, gorczycy, roślinach ozdobnych oraz ogrodnictwie. Insektycyd o szerokim spektrum działania, zwalczający m.in. larwy oraz osobniki dorosłe motyli, chrząszczy czy muchówek. W sprzedaży do 9 stycznia 2022 r. Termin zużycia do 1 listopada 2022 r.

Haloksyfop – P

Herbicyd stosowany w uprawie rzepaku ozimego, buraka cukrowego, grochu pastewnego, słonecznika, marchwi, cebuli oraz w szkółkach drzew ozdobnych. Wycofany w 2021 r. Termin zużycia do 28 sierpnia 2022 r.

Imidichlopryd

Środek owadobójczy stosowany w uprawie ogórków i pomidorów. Wycofany w 2021 r. Termin zużycia do 31 lipca 2022 r.

Indoksakarb

Stosowany w uprawie rzepaku i kukurydzy, a także w ogrodnictwie. Zwalcza jaja oraz larwy owadów żywiących się liśćmi. Skuteczny po 2-8 godzinach po zabiegu. W sprzedaży do 19 czerwca 2022 r. Termin zużycia do 19 września 2022 r.

Pencykuron

Fungicyd do ochrony ziemniaka przed rizoktoniozą. Wycofany w 2021 r. Termin zużycia do 30 listopada 2022 r.

Prochloraz

Środek grzybobójczy stosowany w uprawie rzepaku i zbóż. Zwalcza mączniaka prawdziwego, plamistość oraz rdzę. W sprzedaży do 1 października 2022 r. Termin zużycia do 1 października 2023 r.

Zeta-cypermetryna

Insektycyd do ochrony zbóż, rzepaku, ziemniaków, tytoniu przed szkodnikami ssąco- gryzącymi. Wycofany w 2021 r. Termin zużycia do 31 lipca 2022 r.