Perspektywy rozwoju zawodowego w branży rolniczej – wystartował portal zawodagronom.pl

Już jest. Przestrzeń, na którą czekali nie tylko studenci uczący się na kierunkach rolniczych i biznesowych, ale też pracownicy szukający dla siebie nowych możliwości zawodowych. Właśnie ruszyła platforma “ZawódAgronom.pl”, która w szeroki i kompleksowy sposób przedstawia możliwości pracy w agronomii.



Portal zawodagronom.pl w nowoczesnej i przystępnej formie prezentuje perspektywę pracy w branży agrotechnicznej. Jest dedykowany wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub rozwijać karierę w branży rolniczej Dzięki innowacyjnej stronie internetowej zarówno osoby młode, stawiające pierwsze kroki na rynku pracy, jak i doświadczeni pracownicy, zastanawiający się nad zmianą swojej kariery, będą mogli przekonać się, czym charakteryzuje się praca agronoma i jakie perspektywy rozwoju stwarza. W portalu każdy kandydat znajdzie konkretne porady i wskazówki od najlepszych agronomów w kraju.

Za stworzeniem platformy zawodagronom.pl, stoi firma PROCAM, która działa na rynku polskim od 2004 r. i prowadzi swój biznes w oparciu o sprzedaż w połączeniu z doradztwem oraz stałym podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników. Właśnie dlatego firma PROCAM zdecydowała się zainwestować środki w powstanie platformy, która pomoże jeszcze skuteczniej szukać na rynku kandydatów, chcących związać swoją przyszłość z branżą agronomiczną.

– Ludzie to fundament, w który należy inwestować, dlatego w PROCAM stwarzamy wiele możliwości rozwoju i edukujemy. Chcąc zachęcić i przygotować młodzież do zawodu agronoma, prowadzimy m.in. projekt staży i praktyk skierowany do studentów Uczelni Rolniczych. Wydajemy własną publikację “Agronomia Sukcesu” opartą na rzetelnej wiedzy merytorycznej, naszych doświadczonych pracowników, jak i znanych ekspertów z branży – mówi Anna Kosińska, Kierownik Działu HR w firmie PROCAM.

W powstanie platformy zawodagronom.pl zaangażowali się pracownicy firmy PROCAM i to właśnie dzięki nim kandydaci otrzymują wartościową wiedzę, bezpośrednio od najlepszych na rynku fachowców. Ambasadorzy firmy w materiałach wideo dzielą się z kandydatami swoimi doświadczeniami, jak i praktycznymi poradami dotyczącymi pracy agronoma. Dzięki temu młodzi kandydaci, rozważający pracę w tym sektorze dowiedzą się, kiedy powinni zdecydować się na wejście w branżę, a starsi przekonają się, jak doświadczenie zebrane w innych branżach może pomóc im w karierze agronoma.

Nie jest to pierwsza inicjatywa firmy, mająca na celu rozwój kategorii w której prowadzi biznes. Od wielu lat PROCAM rozwija również Instytut Praktycznej Agronomii, dedykowany studentom, a także rolnikom pracującym w praktycznym wymiarze agronomii. W ramach Instytutu, agronomowie z PROCAM prowadzą szkolenia i seminaria, które pomagają studentom kierunków rolniczych w rozpoczęciu kariery, a praktykom w osiągnięciu wysokiej dochodowości produkcji.

– Nie ustajemy w działaniach, mamy mnóstwo pomysłów na szerzenie wiedzy o agronomii. Planujemy także rozwój portalu zawodagronom.pl. Zależy nam, aby zawód agronoma zyskał nowy wymiar i był jeszcze bardziej atrakcyjny dla osób, które w przyszłości będą wspierać nasze obecne zespoły – dodaje Anna Kosińska