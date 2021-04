Pechowa Wielkanoc pod Warką. Płonęło gospodarstwo sadownicze

Spore straty wyrządził pożar, który wybuchł kilka dni temu na gospodarstwie rolnym pod Warką w województwie mazowieckim.

O rozmiarach zdarzenia w miejscowości Michałów Parcele niech świadczy fakt, że w gaszeniu pożaru brało udział 17 zastępów strażackich z powiatu grójeckiego. Do zrobienia mieli oni sporo, bo zapaliły się zmagazynowane pod wiatą skrzyniopalety, czyli pojemniki służące do przechowywania i transportu jabłek, a zagrożone były także budynki mieszkalne i gospodarcze, przy których były one ustawione.

Paweł Palica

Foto: OSP Jasieniec