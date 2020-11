Pasze z udziałem GMO będzie można stosować do 2024 roku

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach. Resort rolnictwa wysłuchał próśb rolników – hodowców zwierząt i wydłużył okres pozwalający stosować pasze z udziałem GMO do 1 stycznia 2024 roku.

Celem projektodawców jest zmiana terminu wejścia w życie przepisów dotyczących wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.” W istocie nowelizacja po raz kolejny przesuwa termin wejścia w życie zakazu. Należy zauważyć, że ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, była nowelizowana w 2008 r., 2013 r., 2017 r. oraz 2019 r. Powody nowelizacji terminu wejścia w życie zakazu są niezmienne. Podstawowym powodem jest brak możliwości zastąpienia soi w produkcji.

W ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. jest niemożliwe do wprowadzenia, gdyż zastąpienie pasz pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych oraz organizmów genetycznie modyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego wymaga czasu w celu znalezienia zastępczych, wysokobiałkowych składników. Należy zauważyć, że soja jest najlepiej przyswajalnym białkiem roślinnym w żywieniu zwierząt.

Według szacunków ekspertów z 2018 r. udział śruty sojowej w pokryciu zapotrzebowania na białko paszowe w Polsce wynosi ok. 62 proc.; 23 proc. białka pochodzi z komponentów rzepakowych, ok. 7,5 proc. ze śruty słonecznikowej, a tylko 6,5 proc. stanowi białko nasion roślin strączkowych.

Krajowa uprawa roślin bobowatych grubonasiennych co prawda wzrosła w Polsce do 320 tys. ha, to wykorzystanie ich plonów w przemyśle paszowym jest nadal niewielkie ze względu na zbyt niską dostępność dużych partii surowca o wyrównanych parametrach jakościowych.

Organizacje hodowców zwierząt apelują o wykreślenie zakazu stosowania pasz GMO z polskiego prawa, takie stanowisko przedstawia m.in. Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rolników, projektodawcy wprowadzają zapis wydłużający do I stycznia 2024 r. termin wejścia w życie zakazu stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.