„Partner Sarzyna” – nowy program lojalnościowy CIECH Sarzyna z ciekawymi nagrodami

„Partner Sarzyna” to nowy program lojalnościowy dla rolników przygotowany przez CIECH Sarzyna – największego polskiego producenta środków ochrony roślin. Umożliwia on klientom firmy gromadzenie punktów za zakupy produktów CIECH, a następnie wymienianie ich na atrakcyjne nagrody – wyjazdy zagraniczne, bony paliwowe, karty podarunkowe, a nawet przelewy pieniędzy na konto.

System lojalnościowy „Partner Sarzyna” startuje 5 lipca 2021 roku i zastąpi dotychczasowy program „Twoja Sarzyna”, realizowany przez producenta w latach poprzednich.

Jak wyglądają zasady programu? Za zakup produktów CIECH Sarzyna u autoryzowanych dystrybutorów, klienci Spółki otrzymują punkty. Jednocześnie każde 100 punktów zgromadzone na indywidualnym koncie zamieniane jest na złotówki. Po zgromadzeniu określonej liczby punktów rolnicy mogą zlecić przelew na swój rachunek bankowy lub wymienić zgromadzone środki na atrakcyjne nagrody – wycieczkę na Chalkidiki, kupony wakacyjne TUI, karty podarunkowe Allegro, RTV Euro AGD i Netflix, bony paliwowe na stacje PKN Orlen.

Dodatkowe punkty w systemie można zdobywać za częste zakupy, a także za polecanie programu „Partner Sarzyna” oraz zapraszanie do niego znajomych, którzy posiadają gospodarstwo rolne i kupują produkty CIECH Sarzyna. Każde polecenie to 1000 punktów.

– Nowy program lojalnościowy to ważny element strategii dotarcia do dużych gospodarstw. Jest to również kolejny mocny argument za korzystaniem z naszych produktów, a także zachęta dla tych, którzy chcieliby się przekonać o jakości i niezawodności środków ochrony roślin z bogatej oferty CIECH Sarzyna. Nasze produkty są wytwarzane w Polsce, dopasowane do potrzeb rolników i tworzą kompleksowe wsparcie dla ochrony plonów i zwiększenia efektywności upraw. Dostrzegamy, że nasi klienci cechują się wysokim poziomem lojalności, dlatego jesteśmy przekonani o skuteczności nowego programu Partner Sarzyna – mówi Marcin Goliński, szef zespołu sprzedaży do dużych gospodarstw w CIECH Sarzyna.

Pierwszą nagrodę można odebrać po zebraniu co najmniej 20 tysięcy punktów, a każdą kolejną – co 5 tysięcy. Punkty w programie naliczane są za zakupy u autoryzowanego dystrybutora w okresie od 16 grudnia 2020 roku do 12 grudnia br., na podstawie faktury sprzedażowej. Jeśli dany dystrybutor współpracuje z Systemem EDI, faktury są wysyłane automatycznie, a punkty naliczają się same. Jeśli nie, skany faktur należy przesyłać samodzielnie przez zakładkę „Moje faktury” na stronie www.partnersarzyna.pl. Zebraną wcześniej, odpowiednią liczbę punktów można potem wygodnie wymieniać na atrakcyjne nagrody, których status można monitorować w zakładce „Moje nagrody”.

Jak przystąpić do programu? Wystarczy wejść na stronę www.partnersarzyna.pl, zgłosić chęć uczestnictwa w programie poprzez formularz „Zgłoś swój udział”, zarejestrować swoje dane za pomocą linka, otrzymanego od przedstawiciela CIECH w zaproszeniu e-mail, a później zalogować się na stronie podając NIP i hasło.

Regulamin programu „Partner Sarzyna” oraz więcej informacji na jego temat dostępne są na stronie www.partnersarzyna.pl.