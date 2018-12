Parada Chwastoxów na Dniach Pola Ciech Sarzyna

Dni Pola Ciech Sarzyna odbyły się w tym roku już po raz trzeci. 14 czerwca w miejscowości Orłowo na Żuławach zaprezentowano działanie środków ochrony roślin tej marki, w tym przede wszystkim herbicydów Chwastox. A wśród nich pojawiły się w tym roku dwie nowości. Jak zadziałały w praktyce, na polu?

– Dzisiaj pokazaliśmy głównie zboża ozime i jare oraz kukurydzę. Skupiliśmy się tutaj na pokazaniu całej grupy produktów z rodziny Chwastox. Zaprezentowaliśmy też m.in. najnowszy herbicyd, który wprowadziliśmy w tym roku – Chwastox Complex. Zawiera on MCPA, fluroksypyr i chlopyralid, dzięki czemu ma dużo szersze spektrum zwalczania chwastów – wyjaśniał Rafał Filip, doradca agrotechniczny Ciech Sarzyna.

Ale to nie jedyna nowość w tej grupie produktów. Do portfolio produktowego Ciech Sarzyna w tym roku trafił też Chwastox Nowy Trio. Obydwie nowości świetnie sprawdzają się w regulacji zachwaszczenia w zbożach jarych. Jak podkreślali przedstawiciele firmy, dobór preparatu na poletkach pokazowych odbywał się na podstawie lustracji zachwaszczenia. I tak, w zależności od gatunku chwastów i nasilenia ich presji, stosowane były herbicydy od tych bardziej prostych, jak Chwastox 750, aż do bardziej złożonych, jak Chwastox Extra, czy Chwastox Nowy Trio. Do tego, na poletkach przeprowadzona została ochrona fungicydowa i insektycydowa.

– Kondycja upraw tutaj na poletkach Ciech Sarzyna jest bardzo dobra. Dałbym jej ocenę 5+ w skali do 6 – oceniał Sławomir Mikołajczyk, rolnik z powiatu Włocławek w woj. kujawsko-pomorskim. – Sprawdzają się te środki. Sam stosuję w jakimś stopniu podobną technologię ochrony – używam Chwastox Extra, Turbo, 340 czy 750 – wymieniał.

Susza nie przeszkodziła, a wręcz pomogła?

– Jest kilkanaście poletek pokazowych. Gościmy w dużym gospodarstwie, z którym współpracujemy już od dłuższego czasu. Jego powierzchnia to 6000 ha – mówił Mariusz Grelewicz, prezes Ciech Sarzyna. – W tym roku w trakcie przygotowań wystąpiły pewne trudności pogodowe: jest bardzo sucho, ale poletka, szczególnie w porównaniu do kontroli wyszły bardzo dobrze – podkreśla.

Jak się okazało, dla przedstawicieli Ciech Sarzyna taka sytuacja pogodowa to doskonała okazja do zaprezentowania skuteczności herbicydów z rodziny Chwastox. To właśnie w wysokich temperaturach, jakie już od dłuższego czasu panują w Polsce, preparaty te sprawdzają się najlepiej.

Skuteczność bez uodpornień

Na Dni Pola Ciech Sarzyna został zaproszony gość specjalny – ekspert w dziedzinie chwastów i ich zwalczania – inż. Adam Paradowski. Opowiedział on o chwastach, ale też mechanizmie ich zwalczania. Wyraźnie podkreślił też, że bardzo ważne jest częste rotowanie substancji czynnych, dzięki czemu można uniknąć uodporniania się chwastów na herbicydy. Wskazał, że popularność Chwastoxów i ich obecność na rynku już od niemal 70 lat nie bierze się „znikąd”.

– Uważam, ze jest to grupa bardzo dobrych herbicydów. Przede wszystkim ich mechanizm działania należy do tych, które nie powodują masowego uodporniania się chwastów – podkreślił inż. Adam Paradowski.

Chwastoxy nie powodują uodparniania się, ponieważ są to pochodne związków chemicznych, które występują naturalnie w roślinach. Wykazują one fitotoksyczność z uwagi na fakt, że w herbicydzie znajdują się one w znacznie większym stężeniu. Natomiast chwast nie rozpoznaje zagrożenia, ponieważ substancje te są mu znane, nie uruchamia więc mechanizmów obronnych.

Nie pierwszy i nie ostatni raz

– Nie tylko oferta firmy, ale też wymiana doświadczeń pomiędzy rolnikami jest tym elementem, który sprawia, że rolnicy chętnie przyjeżdżają na takie spotkania. Ponieważ rolnictwo jest nauką praktyczną i wymiana doświadczeń zarówno pomiędzy koncernami wprowadzającymi produkty na rynek, jak również pomiędzy rolnikami – praktykami jest kluczowe w osiąganiu dobrych rezultatów – wyjaśniał Jacek Skwira, kierownik marketingu Ciech Sarzyna.

Dlatego też przedstawiciele firmy podkreślają, ze tegoroczna nie była ostatnią edycją Dni Pola Ciech Sarzyna. Co więcej – w przyszłym roku planowane jest zorganizowanie ich w 2 lub 3, a nie jak do tej pory, w jednej lokalizacji. Szczególnie, że firma zapowiada kolejne nowości produktowe, które mają się pojawić jeszcze w tym roku na rynku. Między innymi ma to być MCPA w postaci granulatu (formulacja SG) bezpośrednio do rozpuszczania w wodzie w celu mieszania z innymi substancjami.

Grażyna Okulicz