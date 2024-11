Państwowa Inspekcja Pracy wkracza do gospodarstw rolnych. Będą kary finansowe

Unia Europejska narzuca rolnikom kolejne obowiązki. Od 1 stycznia 2025 r. gospodarze będą musieli znać szczegółowo i przestrzegać przepisy Kodeksu Pracy, pod rygorem kar finansowych. Czuwać będzie nad tym Państwowa Inspekcja Pracy, która dostanie uprawnienia do kontroli gospodarstw.

Od 1 stycznia 2025 roku rolnicy będą kontrolowani przez Państwową Inspekcję Pracy. Jeśli nie będą przestrzegać prawa pracy, ARiMR ich ukarze i zabierze dopłaty bezpośrednie. Takie propozycje znalazły się w uchwale Komitetu Monitorującego Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej, są więc realizacją rozporządzeń unijnych.

Od przestrzegania “wymogów warunkowości społecznej” uzależnione będą dopłaty dla gospodarstw: w zakresie typowania do kontroli i samej kontroli PIP będzie współdziałać z ARiMR. Jeśli inspektorzy pracy stwierdzą uchybienia wobec przepisów praca pracy oraz zasad BHP, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmniejszy rolnikowi wysokość dopłat.

Dopłata będzie co do zasady pomniejszana o 3%, ale w przypadku poważnych naruszeń ta wielkość wzrośnie. “Recydywista” poniesie karę w wys. minus 10%, a działający z premedytacją – co najmniej 15%. Kto będzie łamał przepisy umyślnie i drastycznie, straci dopłaty w ogóle.

więcej informacji: TPR , autor: Kamila Szałaj