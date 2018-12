Panorama Pól Timac Agro ruszyła

Już po raz kolejny Timac Agro Polska zaprezentował możliwości swoich nawozów podczas pokazów polowych Panorama Pól w Śremie (woj. wielkopolskie). Na terenie zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian można było porównać różne kombinacje nawożenia w najważniejszych gospodarczo uprawach: zbożach, rzepaku, kukurydzy i buraku cukrowym.

Panorama Pól to coroczne spotkania z rolnikami na polach doświadczalnych Timac Agro Polska. Pokazy w Śremie rozpoczynają cały cykl. W programie spotkania, które odbyło się 5. czerwca był pokaz technologii nawożenia z wykorzystaniem produktów Timac Agro Polska w pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym, rzepaku ozimym, kukurydzy i buraku cukrowym. Na miejscu można było też uzyskać porady z zakresu odżywiania roślin i agrotechniki. Ale nie tylko. Zainteresowani mogli uzyskać też informacje i porady od ekspertów w zakresie żywienia zwierząt.

Warunki na polach Timac Agro

Jak podkreślają eksperci, aktualnie największym zagrożeniem dla roślin uprawnych są wysokie temperatury i niedobór wody. W bieżącym sezonie istotne więc było odpowiednie dokarmienie roślin na start – zapewnienie im optymalnej ilości składników pokarmowych w wielu przypadkach wspomogło rośliny w trudnych warunkach pogodowych. Mowa tu zarówno o nawożeniu doglebowym jesienią i wiosną, jak i dolistnym, po wznowieniu wegetacji wiosną. Jak podkreślali eksperci – nawożenie dolistne jest uzupełniające i nie może zastąpić zabiegu doglebowego. Jest ono jednak również istotne na etapie intensywnego rozwoju roślin.

Gwiazdy Panoramy Pól

Tegoroczne pokazy polowe Timac Agro Polska upłyną głównie pod znakiem rozwiązania nawozowego N-Process i nawozów Sulfammo. Nawozy z gamy N-Process zawierają najważniejsze substancje pokarmowe, w tym azot chroniony. Dzięki zastosowanej technologii, rośliny lepiej wykorzystują składniki w nich zawarte, a to z kolei przekłada się na ich znacznie lepszą kondycję (również w warunkach stresowych).

Sulfammo 30 to rozwiązanie, na które przedstawiciele Timac Agro zwracają szczególną uwagę. Stosowane jest we wszystkich uprawach. Nawóz ten charakteryzuje się dużą zawartością azotu i siarki, magnezu oraz wapnia. Zastosowano w nim wspomniany wyżej kompleks N-Process. Dzięki temu, jak podkreślają eksperci firmy Timac Agro, bezpośrednio wpływa on na wysokość i jakość plonu.

Nawozy w rzepaku…

Na miejscu, podczas spotkania w Śremie obecny był gość specjalny – prof. dr hab. Witold Grzebisz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podkreślał on, że rzepak buduje plon jesienią, dlatego aktualna jego kondycja w dużej mierze zależy od tego, w jakiej kondycji wszedł on w miesiące zimowe i okres spoczynku. Profesor Grzebisz wskazywał na zapotrzebowanie rzepaku na wiele mikro- i makroelementów, w tym również na wapń, o czym wielu rolników zapomina. Tymczasem rośliny te kumulują w swojej masie tyle samo wapnia, co azotu.

Na polach ZDOO w Śremie przedsiewnie zastosowano granulat Eurofertil TOP 49 NPS. Są to wieloskładnikowe granule połączone z biostymulacją. Dzięki temu już jesienią rośliny wzmacniają się, wytwarzając rozbudowany i solidny system korzeniowy.

Mikrogranulat Pinkstart to z kolei nawóz do wymieszania z materiałem siewnym, który można wymieszać w zwykłym siewniku i wyjechać na pole, zwiększając odpowiednio normę wysiewu. Dzięki temu rośliny już na start będą miały łatwo dostępny kompleks mikro- i makroelementów.

…i kukurydzy

W kukurydzy Timac Agro zaprezentował działanie nawozu startowego Eurofertil TOP 35 NP. Zastosowano w nim azot i fosfor wraz z magnezem, siarką, cynkiem i łatwo przyswajalnym wapniem. Zastosowano tu unikalne rozwiązania TOP-PHOS. Na poletkach można było również ocenić skuteczność nawozu w mikrogranulach Physiostart. Jest to połączenie azotu, fosforu, siarki, cynku i łatwo przyswajalnego wapnia. Aktywny kompleks Physio+ wspomaga rośliny w rozwoju, ograniczając ich podatność na warunki stresowe.

Fertiactil SD, o którym również można było się sporo dowiedzieć podczas pokazów, to nawóz płynny donasienny z biostymulacją. Jest to nowość – zaprawa donasienna, która naturalnie zwiększa wigor roślin i ich odporność na niekorzystne warunki środowiskowe (w tym również na patogeny).

Grażyna Okulicz