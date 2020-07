Pandemia nie nastraja zbyt optymistycznie unijnych rolników

Kwestionariusz w ramach europejskiego wskaźnika zaufania rolników przeprowadzony w pierwszym semestrze 2020 r. wykazał lekkie polepszenie w nastrojach rolników w porównaniu do jesieni 2019 r.

– Jednakże wzrost ten nie równoważy negatywnych odczuć obecnych wciąż w państwach członkowskich. Ankietę przeprowadzono na wczesnym etapie pandemii COVID-19. Oznacza to, że do jej wyników należy podchodzić z rozwagą, nie zapominając o kontekście. Wyniki są bardzo różne i nie uwzględniają skutków pandemii dla produkcji i kanałów Horeca (sektora hotelarskiego i gastronomicznego) – informuje Ksenia Simovic z Biura Prasowego Copa-Cogeca.

Według wskaźnika nastroje rolników nie zmieniły się znacząco w porównaniu do poprzednich wyników. Mimo że kwestionariusz nie odzwierciedla w pełni ogólnego wpływu pandemii, wywarła ona poważny wpływ na niektóre z krajów.

Widać to we Włoszech, gdzie nastroje znacznie się pogorszyły. Włochy były jednym z pierwszych krajów, w których wybuchła epidemia. Wywołało to drastyczny spadek zaufania widoczny w odczuciach rolników. Problemy we Włoszech w sposób zrozumiały spowodowane były trudnościami ze znalezieniem pracowników sezonowych, zamknięciem sektora horeca oraz spadkiem popytu krajów trzecich na wino. Doskonale widać to w wynikach – dodaje Katarina Vrublewa, starszy doradca ds. polityki Copa-Cogeca .

Jak podaje Copa-Cogeca zaufanie rolników było niskie również w Holandii. Głównym powodem prawdopodobnie był spadek popytu w sektorach sadownictwa i kwiatów, które zwykle wiosną notują szczyt sezonu. Natomiast sytuacja w sektorach wieprzowiny i drobiu praktycznie się nie zmieniła. Zaufanie w Holandii prawdopodobnie jeszcze się obniży ze względu na nieunikniony krach w niektórych sektorach i spadek cen sprzedaży oraz w produkcji.

Na pytanie, czy rolnicy zmagali się z wieloma problemami i trudnościami w prowadzeniu gospodarstw w czasie pandemii, najbardziej pozytywne były odpowiedzi niemieckich rolników – 62% stwierdziło, że nie borykało się z żadnymi trudnościami. Zaraz po nich były Włochy (56%) i Węgry (46%). Belgia osiągnęła najwięcej odpowiedzi, w których rolnicy stwierdzili, że napotkali na drobne trudności (72%). Do najczęściej pojawiających się problemów wskazywanych przez rolników należały warunki meteorologiczne, koszty produkcji, spadek cen towarów rolnych i przepisy z zakresu środowiska.

– Kolejna edycja barometru uwypukli zmagania sektora w czasie pandemii COVID-19. Wskaźnik może okazać się probierzem, dzięki któremu Komisja Europejska zweryfikuje, na ile podjęte przez nią nadzwyczajne środki przyczyniły się do złagodzenia sytuacji w państwach członkowskich – podsumowuje Simovic.