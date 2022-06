Paliwowa promocja na Orlenie na żniwa?

Grupa PKN Orlen ustami prezesa Daniela Obajtka zapowiada niższe ceny paliw na swoich stacjach już od 24 czerwca br.

W czasie konferencji prasowej dotyczącej fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos, która miała miejsce wczoraj, tj 20 czerwca, Daniel Obajtek zasygnalizował możliwe w wakacje obniżki cen paliw. Nie była to jednak obietnica a jedynie stwierdzenie, że koncern postara się, by ceny spadły.

Dopiero w późniejszym wywiadzie tego samego dnia powiedział, że będzie się starał, aby latem była “pewnego rodzaju promocja”. Nie ma jednak podstaw do tego, by spodziewać się dużej różnicy w cenach. – Nie będzie to duża promocja – zastrzegł.

Niestety nie ma więc co liczyć, że ceny zauważalnie spadną bo obniżka kilku groszy na litrze przy cenie bliskiej 8 zł/litr za benzynę czy diesla nie zrobi żadnej różnicy i wygląda to tylko na działanie “pod publiczkę”, aby móc twierdzić, że dbamy o kierowców i rolników i nie pozwalamy na wzrost cen.