Pakiet pomocowy o wartości 600 mln zł zatwierdzony

Komisja Europejska zaakceptowała właśnie pomoc rolnikom poszkodowanym przez import zbóż z Ukrainy w wysokości 126 mln euro (600 mln zł) o czym poinformował za pomocą Twittera komisarz Janusz Wojciechowski.

Pakiet pomocowy obejmować ma m.in. dopłaty do zbóż, które mają wynosić od 100 do 250 zł/t. Łącznie na poprawę sytuacji na rynku zbóż ma zostać przeznaczonych ok. 800-900 mln złotych, z czego 600 mln ma pochodzić z budżetu krajowego, zaś reszta będzie sfinansowana z rezerwy kryzysowej Unii Europejskiej.

Zasadniczo chodzi tutaj o dwa programy pomocowe; pierwszy to ogłoszone kilka tygodni temu dopłaty do sprzedanego ziarna, a drugi to dopłaty do transportu ziarna do portów, które mają pomóc w rozładowaniu polskiego rynku.