Padają kolejne ryby. Katastrofa ekologiczna na stawach hodowlanych

Nie kończą się związane ze skażeniem wody problemy właścicieli rybnego gospodarstwa w zachodniopomorskim Wisławiu. Przed świętami zutylizować musieli oni 4 tony ryb, na tym jednak się nie skończyło.

Problem, jak już informowaliśmy, pojawił się 20 grudnia, gdy skażona woda przedostała się z rzeczki Leśnicy do przyległego do kompleksu stawów hodowlanych basenu magazynowego. Ryby dostały wówczas drgawek, nad wszystkim unosił się fetor przypominający rozpuszczalnik, a efekt był między innymi taki, że tuż przed świętami trzeba było zutylizować około 1200 sztuk karpia.

Sprawą zajmuje się już prokuratura, tymczasem jednak padają kolejne ryby.

– Już od początku podejrzewaliśmy, że również na stawie, do którego wpływała skażona woda, może dojść do masowych śnięć, a teraz mamy pewność. Oczywiście odpowiednie służby zostały na miejsce wezwane, a próbki wody zostały pobrane do analizy zarówno przez WIOŚ, jak i policję. Czekamy na wyniki – informuje Tomasz Golus, właściciel gospodarstwa działającego na terenie gminy Maszewo.

Właściciele gospodarstwa swoje dotychczasowe straty oszacowali na ok. 100 tys. zł. Na razie nie wiadomo, co dokładnie przyczyniło się do masowego padania ryb.

Paweł Palica